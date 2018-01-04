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    ‘Benim nükleer düğmem seninkinden büyük’

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 00:01 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong un’un nükleer saldırı tehdidine, “Benim masamın üzerinde de nükleer düğme var. Hem de çok daha büyük” yanıtını verdi.

    Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nükleer düğmenin her an masasının üstünde olduğunu belirtti. Tükenmiş ve açlıkla boğuşan rejiminden biri kendisine bende de bir nükleer düğme olduğunu hatırlatsın. Hem de bendeki çok daha büyük, güçlü ve çalışır durumda” dedi. Kim Jong-un yeni yıl konuşmasında nükleer düğmenin her zaman masasında olduğunu ve nükleer silahlarının ABD’nin tümüne erişebileceğini belirterek, “Bu salt bir tehdit değil, gerçek” demişti.

    ÖYLE BİR DÜĞME VAR MI

    Ancak gerçekte Trump’ın elinde bir düğme bulunmuyor. ABD Başkanı’nın nükleer saldırı kararı verirse, Pentagon’un daha önce kendisine özel verdiği şifreleri kullanması gerekiyor. Bu şifreler ‘bisküvi’ diye adlandırılan ve sürekli yanında taşıması gereken kartta yer alıyor. Başkan bu şifrelerle Pentagon’a saldırı emri verebiliyor. Trump, Kuzey Kore ile gerginliği sürdürürken Pyongyang’tan ise tansiyonu düşürebilecek bir adım geldi. Kuzey Kore, dün itibariyle Güney Kore ile 2016’da kapattığı iletişim hattını yeniden açtı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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