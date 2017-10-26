Benim kitap fuarlarım

Kitap fuarlarının tarihi Türkiye’de yayıncılığın ve okurluğun tarihiyle örtüşür.

Fuarların henüz düzenlenmediği zamanlarda Frankfurt Kitap Fuarı’na gider, niye bizde yok sorusunu sorardık. Frankfurt’taki ilk yıllarımda Osman N. Karaca ve Turhan Bozkurt’la randevulaşır, akşam yemeklerine giderdik.

Türkiye’de ilk kitap fuarı girişiminde Hürriyet bulunmuştu. Rahmetli Nezih Demirkent döneminde Şişli Terakki Lisesi’nde küçük bir fuar açmıştık. Masaları birleştirip, onları tezgâha dönüştürüp üzerinde kitapları sergiledik.

Bugün TÜYAP’ın düzenlediği kitap fuarının ilki şimdiki The Marmara’nın zemin katında açılmıştı. Küçük salonlarda -salon demeye bin şahit ister- konuşmalar yapardık.

Havasız, sıkışık, kalabalık bir otobüs gibiydi. O fuarda, Garip Hareketi üzerine bir konuşma yapmıştım.

Daha sonra Tepebaşı’ndaki TRT Binası’nda açıldı fuar. Biraz daha rahatlamıştı ziyaretçiler. Yayınevi stantları önünde yazarlar kitaplarını imzalıyordu.

Kent içi olduğundan ziyaretçisi çok ama kitap alanı azdı. Bir kafeteryası vardı, herkes, özellikle cumartesi-pazar günleri kitap almasa da buraya uğruyordu, tanıdık yazarları görmek ya da ben de fuara gittim demek için.

O bina ilerde bir fırsatı kaçıracaktı. İnan Kıraç, orası için ünlü mimar Frank Gehry’ye bir proje yaptırmıştı. Orası bir sanat merkezi olacaktı. Ayrıca belediyeye de iki tiyatro salonu verilecekti.

Şimdi İstanbul’daki salonsuzluğu düşününce, bu projenin gerçekleşmemesinden üzüntü duyuyorum.

Bu projenin gerçekleşeceğine dair de Ertuğrul Özkök’le birlikte eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan bilgi almıştık. Yakın zamanda inşaatın başlayacağını söylemişti.

Daha sonra TÜYAP Beylikdüzü’nde büyük bir fuar binası yaptı. Şimdi kitap meraklıları yeni ulaşım koşullarının rahatlığıyla oraya ulaşıyorlar. Eskiden birkaç küçük salonda gerçekleştirilen konferanslar şimdi yirmiyi aşkın salonda yapılıyor. Ayrıca çeşitli ödüller de fuar süresinde veriliyor.

Artık yabancı ülkeler de katılıyor fuara. Bu yılın konuk ülkesi Güney Kore. Bizim yazarlarımız, yayıncılarımız bir süre önce Güney Kore Kitap Fuarı’na gitmişlerdi.

Şimdi sadece İstanbul’da değil pek çok kentte kitap fuarları düzenleniyor. Bunun yolunu da yine farklı kentlerde fuar düzenleyen TÜYAP açtı. Ben de Anadolu’nun çeşitli kentlerini bu fuarlar sayesinde gördüm. Gaziantep’i tanımam, Zeugma’yı görmem orada açılan kitap fuarı sayesinde olmuştu. Bursa’ya çocukluğumda gitmiştim, orayı da fuar sayesinde tanıdım.

Kitabın peşinde gidilen yol, yolların en kutsalıdır benim için.

Kitap fuarları işte bu imkânı sağladı bana.