Benim Festivalim başlıyor!

Türkiye’nin en sevilen rock grupları arasında yer alan Duman, en son yayımladıkları, içerisinde elektronik öğeler taşıyan ‘Fırtınayt’ serisi ile Büyük Ev Ablukada, retro sounduyla festivallerimizin favori müzik grubu Flört, yeni nesil alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden Son Feci Bisiklet, alternatif rock müziğin çiçeği burnunda gruplarından Hayat Meyal ve 2015 yılında yayımladıkları şarkılar ile kısa sürede adlarından söz ettirmeyi başaran grup Ansızın Bi’ İnfilak festivalde sahne alacak.

Gün boyu temponun hiç dinmeyeceği festivalin sunumunu ise en sevilen youtube kanalları arasında gösterilen ‘Stolk’ programının sunucusu İbrahim Selim yapacak.