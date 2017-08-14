MENÜ
Kampüs Haberleri

KAMPÜS

    Hürriyet>Kampüs>Benim Festivalim başlıyor!

    Benim Festivalim başlıyor!

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 14:46Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 14:46

    Amacı 21 yaş altı gençlere hayatlarında kullanabilecekleri güzel deneyim ve beceriler kazandırmak olan, gençlerin vazgeçilmezi olmaya aday gençlik festivali “Benim Festivalim”, birbirinden güzel sahne performanslarıyla gençleri coşturacak.

    Türkiye’nin en sevilen rock grupları arasında yer alan Duman, en son yayımladıkları, içerisinde elektronik öğeler taşıyan ‘Fırtınayt’ serisi ile Büyük Ev Ablukada, retro sounduyla festivallerimizin favori müzik grubu Flört, yeni nesil alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden Son Feci Bisiklet, alternatif rock müziğin çiçeği burnunda gruplarından Hayat Meyal ve 2015 yılında yayımladıkları şarkılar ile kısa sürede adlarından söz ettirmeyi başaran grup Ansızın Bi’ İnfilak festivalde sahne alacak.

     

    Gün boyu temponun hiç dinmeyeceği festivalin sunumunu ise en sevilen youtube kanalları arasında gösterilen ‘Stolk’ programının sunucusu İbrahim Selim yapacak.

    Etiketler: Festival , Duman , Konser
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri