Benim doğrum, senin doğrun ve gerçek doğru

Gökmen Avcı yazıyor

Bu kişiler haricinde HERKES, yani bizler, sizler, onlar bu maçı KENDİ GÖZLERİ İLE seyretti.

Maçın bitimiyle beraber de HERKES KENDİ GÖRDÜKLERİNİ veya GÖRMEK İSTEDİKLERİNİ yorumladı.

Bu aslında çok NORMAL. Neticede hepimiz İNSANız. BENCİL yaratılmışız.

Karşılaşmanın üzerinden yeterince zaman geçti. O ateşli, hararetli saatler bitti. Normale dönülmeye başlandı.

Benim Doğrum, Senin Doğrun ve Onların Doğruları hep olacaktır.

Haftanın olayının baş aktörlerine ve yardımcı oyuncularına şöyle bir bakalım.

SABRİ: SABIKALI. Kavga etmek için sebep aramıyor bile. Yan hakemden başlıyor, orta hakeme geçiyor. Kendine faul yapıldığında veya kendi faul yaptığında rakibine saldırıyor. O da yoksa kendi takımından birilerini buluveriyor. Takıma ne katkısı var derseniz, çok seyrekte olsa maçı kurtaracak bir gol atıyor. O kadar.

Maç boyunca bu özelliklerinin tamamını sergiledi. EMRE Ağbisi’nin ÖLÜMLE TEHDİT ETMESİ, O’nu bayağı üzmüş. Tehdidi ciddiye almamıştır herhalde. Neticede BU BİR OYUN.

EMRE AŞIK: SABIKALI. Defans oyuncusu olduğu için faullu oynuyor. Ama kendini işine fazla kaptırıveriyor. Rakibi durdurmak için aklına ne geliyorsa yapıyor. İtiyor, kakıyor, ısırıyor, eline ayağına sahip olamıyor. Kendine bir şey yapılırsa karşılığını da veriyor. Dişe diş.

ARDA: Hırslı, azimli GALATASARAY’ın ve MİLLİ TAKIM’ın gözbebeği. Bu güne kadar bu kadar önemli bir vukuatını hatırlamıyorum. SEMİH Ağbi’sine yumruk atacak ve küfredecek kadar gerilmiş. Gözü kimseyi görmemiş.

VOLKAN: Yediği hatalı goller ve hayati maçlardaki başarısızlıklarıyla gündemde yer alan VOLKAN, hangi ruh halinde rakip tribünlere MALUM hareketi yapıyordu sizce. Kendine ne kazandırmıştır acaba. TAKİYE yapmıyorsa bile, yeri ve zamanı bakımından daha dikkatli olması gerekmez miydi?

LUGANO: Son dakikada gol atmak için gittiği rakip ceza alanında olayları başlattı. Sonra da hata benimdi dedi DÜRÜSTÇE. Rakibinin sırtına kafa atmasının sebebini de söyledi. Ama söyledikleri ile TV görüntüleri nedense uyuşmadı. YALAN MI SÖYLÜYOR? GEREĞİ VARMIYDI?

CARLOS: Hakemle dalga geçiyor. “Kafayı Yemiş” hareketi hakemin gözünün önünde yapıyor herhangi bir şey olmuyor. Hakem ile tartışan Rakip Teknik Direktör’ün yanına gidip müdahil oluyor, herhangi bir şey olmuyor. Tribünlere “SUS” hareketi yapıyor, herhangi bir şey olmuyor. TÜRKİYE’de bir Millet Vekillerinde Dokunulmazlık var, bir de CARLOS’ta.

SELÇUK: Vurdu, vurdu, vurdu. Hakem dışarı atmadı, ARAGONES oyundan aldı. SELÇUK ta, maçta kullanamayıp elinde kalan son tekmeyi KALE DİREĞİ’ne atarak kotasını doldurdu.

EMRE: Artık kendisine faul yapanları, SÖZ İLE veya HAREKETLERİ İLE ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR. Milli Maçlardaki performansı sebebiyle kendisini eleştirenlere cevabını, TRİBÜNLERE HAREKET ÇEKEREK vermişti. İnsanlar yaşları ilerledikçe OLGUNLAŞIRLAR. EMRE her geçen gün kötüye gidiyor.

SEMİH: Golünü atınca, Rakip Tribünleri Susturmak için “SUS” işareti yapmasını çok seviyor. Hakemler bir futbolcunun, attığı gol sonrası “Korner Direği ile Dans Etmesini” “Rakip Taraftarı Tahrik” gerekçesiyle Sarı Kartla cezalandırıyor ama, Rakip Tribünlere yapılan “SUS” işaretini “TAHRİK” olarak görmüyor. Ardından edilen küfürlerden de mi? anlamıyorlar bilinmez. Bu ve buna benzer tutumlar yüzünden cesaretlenenler, sonunda EN YAKIN ARKADAŞIna bile küfredip, vurabiliyor.

Bütün bu futbolcular TÜRKİYE’nin ve DÜNYA’nın önemli isimleri.

GALATASARAYlı olsun FENERBAHÇEli olsun tüm futbolcular sahaya bambaşka duygular içinde çıkmışlar. Kimse iyi niyetli değilmiş.

Dünyanın parasını kazanan bu GÖZDE Futbolcular PROFESYONEL değil. Hemen dolduruşa geliyorlarmış.

Bu sezon kazandıkları paraların çok azını HAK ETMİŞLER.

Bu olay sayesinde, ŞAMPİYONLUK HAYALLERİ BİTEN her iki takımda da şimdilik hesap soran yok.

Dediğimiz gibi HERKES KENDİ DOĞRUSUnu söylemekte ve inanmakta.

GERÇEK DOĞRU ise TEK. Ama ortaya çıkmazı zaman alıyor.