Benim BaÅŸkanÄ±m

Hamlelerinin sonucunu Ã¶nceden tahmin edecek...Â



PiÅŸman olacaÄŸÄ± demeÃ§ler vererek, medyaya Ã§anak tutmayacak...

Gerekirse tavÄ±r alacak, zarar verenleri tesislere dahi sokmayacak... Fatih Kaya yazÄ±yor



Transferleri menajerin tavsiyesi ile yapmayacak...

Teknik bir ekip kurup Ã¶nceden futbolcularÄ± takip ederek yapacak...



AmatÃ¶r ÅŸubelere Ã¶nem verecek...

Her alanda zirveye oynatacak...



BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n adÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne, arkasÄ±na sponsor adÄ± almadan kulÃ¼bÃ¼ yÃ¶netebilecek seviyeye getirecek...



Futbolculara Milyon Eurolar verirken, Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n 3 kuruÅŸ parasÄ±nÄ± Ã¶dememezlik yapmayacak...

"YumruÄŸumu masaya vururum" demeyecek, vuracak...



SÃ¶z veriyorsa tutacak...

TribÃ¼ne oynamayacak...



ÃœrettiÄŸi projeleri sadece kongre yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kartmayacak...

SÃ¼rekli BeÅŸiktaÅŸ'Ä± ileriye taÅŸÄ±yacak projeler Ã¼retecek...

Ve gerÃ§ekleÅŸtirecek...



Ã–z kaynaÄŸa Ã¶nem verecek...

A takÄ±ma oyuncu Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±nÄ± teÅŸvik edecek...



YÃ¶netici seÃ§erken lobisine veya parasÄ±na deÄŸil, vizyonuna bakacak...



HocasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda deÄŸil, Ã¶nÃ¼nde olacak...

TakÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda bir hoca varken, baÅŸka bir hocayla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyecek...



"Biz ÅŸampiyon olamazsak, Galatasaray olsun" demeyecek...

"Biz ÅŸampiyon olamazsak, kimin olacaÄŸÄ± bizi ilgilendirmez" diyecek...



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"PadiÅŸahÄ±m Ã§ok yaÅŸaaaaa"



8 Ocak 2009, PerÅŸembe...

BaÅŸkana eleÅŸtirilerini sÃ¼rdÃ¼ren Vardar, YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren'in saÄŸ duyulu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek kongreye gitmesi gerektiÄŸini ifade etti. Vardar, DemirÃ¶ren'in Åžubat ayÄ±nda yapÄ±lacak mali kongreyi, seÃ§im kongresi haline getirmesi gerektiÄŸini, ancak kendisinin bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti: ''Hala da '2010 yÄ±lÄ±nda adayÄ±m' diyor. Hayretler iÃ§ indeyim. BugÃ¼n bir FenerbahÃ§e'nin marka deÄŸeri 1 milyar dolarÄ± geÃ§miÅŸ, bizimki ise Ä°MKB'de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ rekorlarÄ± kÄ±rÄ±yor. Kendisinin 'Bu iÅŸi yapamÄ±yorum' diyerek Ã§ekilmesi de erdemdir, ona da o yakÄ±ÅŸÄ±r.''



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30 EylÃ¼l 2009, Ã‡arÅŸamba...

Vardar, YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren ile iletiÅŸim halinde olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, ''Kendisiyle altyapÄ± konusunda konuÅŸmalarÄ±mÄ±z oldu. YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren de idari ve mali genel kurulda altyapÄ±ya Ã¶nem verileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde mesajlar verdi. Her kulÃ¼bÃ¼n bu yÃ¶nde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerekiyor. Ben de her zaman 'GenÃ§lere, altyapÄ±ya Ã¶nem verelim' dedim. 40 senedir bunun savaÅŸÄ±nÄ± veriyorum. Beraber olmamamÄ±z iÃ§in bir neden yok. Ama karar baÅŸkanÄ±ndÄ±r'' diye konuÅŸtu.



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Hani YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren'in Ã§ekilmesi gerekiyordu?

Bu iÅŸi yapamÄ±yordu?

Ne deÄŸiÅŸti sevgili Sinan Vardar?

Yoksa kongre mi yaklaÅŸtÄ±?