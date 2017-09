Benim BaÅŸkanÄ±m

Hamlelerinin sonucunu önceden tahmin edecek...



Pişman olacağı demeçler vererek, medyaya çanak tutmayacak...

Gerekirse tavır alacak, zarar verenleri tesislere dahi sokmayacak... Fatih Kaya yazıyor



Transferleri menajerin tavsiyesi ile yapmayacak...

Teknik bir ekip kurup önceden futbolcuları takip ederek yapacak...



Amatör şubelere önem verecek...

Her alanda zirveye oynatacak...



Beşiktaş'ın adının önüne, arkasına sponsor adı almadan kulübü yönetebilecek seviyeye getirecek...



Futbolculara Milyon Eurolar verirken, çalışanının 3 kuruş parasını ödememezlik yapmayacak...

"Yumruğumu masaya vururum" demeyecek, vuracak...



Söz veriyorsa tutacak...

Tribüne oynamayacak...



Ürettiği projeleri sadece kongre yaklaştığında ortaya çıkartmayacak...

Sürekli Beşiktaş'ı ileriye taşıyacak projeler üretecek...

Ve gerçekleştirecek...



Öz kaynağa önem verecek...

A takıma oyuncu çıkartılmasını teşvik edecek...



Yönetici seçerken lobisine veya parasına değil, vizyonuna bakacak...



Hocasının arkasında değil, önünde olacak...

Takımın başında bir hoca varken, başka bir hocayla görüşmeyecek...



"Biz şampiyon olamazsak, Galatasaray olsun" demeyecek...

"Biz şampiyon olamazsak, kimin olacağı bizi ilgilendirmez" diyecek...



**



"Padişahım çok yaşaaaaa"



8 Ocak 2009, Perşembe...

Başkana eleştirilerini sürdüren Vardar, Yıldırım Demirören'in sağ duyulu düşünerek kongreye gitmesi gerektiğini ifade etti. Vardar, Demirören'in Şubat ayında yapılacak mali kongreyi, seçim kongresi haline getirmesi gerektiğini, ancak kendisinin bunu düşünmediğini belirterek, şöyle devam etti: ''Hala da '2010 yılında adayım' diyor. Hayretler iç indeyim. Bugün bir Fenerbahçe'nin marka değeri 1 milyar doları geçmiş, bizimki ise İMKB'de düşüş rekorları kırıyor. Kendisinin 'Bu işi yapamıyorum' diyerek çekilmesi de erdemdir, ona da o yakışır.''



**



30 Eylül 2009, Çarşamba...

Vardar, Yıldırım Demirören ile iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, ''Kendisiyle altyapı konusunda konuşmalarımız oldu. Yıldırım Demirören de idari ve mali genel kurulda altyapıya önem verileceği yönünde mesajlar verdi. Her kulübün bu yönde çalışması gerekiyor. Ben de her zaman 'Gençlere, altyapıya önem verelim' dedim. 40 senedir bunun savaşını veriyorum. Beraber olmamamız için bir neden yok. Ama karar başkanındır'' diye konuştu.



**



Hani Yıldırım Demirören'in çekilmesi gerekiyordu?

Bu işi yapamıyordu?

Ne değişti sevgili Sinan Vardar?

Yoksa kongre mi yaklaştı?