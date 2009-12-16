Beni de twit Kazım!

Sergen, Batuhan, Maradona, Mecnur, Teoman kim varsa hepsini solladı. Ne Messi, ne Zidane. İşte benim idolüm, Kazım the Kazım.

Şekip Mosturoğlu’nun 2 gündür anası ağlıyor.

Adamcağız bir tek Dest-i İzdivaç’a çıkmadı.

Fakat şuna eminim, Fenerbahçe bu konuda haklı.

Çünkü Fenerbahçe haksız olsaydı, kimsenin ağzını bıçak açmazdı.

Emrah Öner yazıyor

Açtırılmazdı.Fakat Şekip Mosturoğlu, bas bas bağırıyor, üstüne gidiyor, sorular soruyor, kanıt istiyor.Ben buradan Kazım’ın şike yapmadığını anlıyorum.

Fakat, tekrar söylüyorum.

Suç, Kazım’da değil.

Bana 23 yaşında o parayı ver, öyle bir vücut ver, bir de öyle ten ver, Türkiye’nin yarısı ile beraber olurum, deve güreşinde bile hile yaparım.

Sorun, Kazım’ın kamçısı, dövmeleri, babası, içkisi, Sos Dantos’u da değil.

Sorun, nah seni oraya Lefterlerden, Erdoğanlardan, Oğuz Çetinlerden sonra getirip koyanda.

Sorun, sana o paraları, o yetkiyi verende.

Sorun, senin sportif direktörünün, belki de Türkiye’nin en namuslu spor adamının, 17 haftadır daha görev tanımını bilememesinde.

Sorun, Fenerbahçe.org’un giriş sayfasına Brezilya ikonunu koyanda, Portekizce’ye çevirtende.

Sorun, hala kombine alıp, ki o paralar grup sekslere gidiyor, daha Sinan Bolat gibi bir kafa golü atamayan Güiza’nın golüne sevinen taraftar da.

Fakat esas sorun nerede biliyor musunuz?

Sorun, bu kadar zırvanın içerisinde, Oğuz Çetin’den sonra ilk defa her pozisyonda karşı kaleye gitmeyi düşünen, şut çeken, pas veren, asist yapan, son saniyede çizginin biraz gerisinden top çıkaran 23 yaşındaki Özer Hurmacı’nın menajerlik şirketinin Messi’nin, Robben’in, Diego’nun, Ramos’un da aynı şirket olduğu ile yazmayan bendenizde.