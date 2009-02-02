Benden öte sizden ziyade

Beşiktaş kendi evinde Antlayasporla oynuyor. Rakip takımın antrenörü Beşiktaş'ın efsane yıldızlarından Şifo Mehmet. Böyle olunca seyirci

Dinçer Oruçoğlu yazıyor

daha bir sakin maç daha bir rahat havada başlıyor. Bekliyoruz ki Beşiktaş başlangıç düdüğüyle hızlı başlasın, rakip takımın üzerinde baskı kursun. Tam tersi oluyor, çünkü Beşiktaş hücum gücünün en önemli adamı Holosko’yu kenarda tribünleri izlemekle görevlendirmiş. İş böyle olunca Beşiktaş yine yaratıcılıktan uzak fizik gücüne ve teknik oyuncularının performansına bağlı başarıya endeksleniyor. Takım olarak hücum edip defans yapmak hala Beşiktaş'ın haddine değil. Hele Serdar Özkan formsuz Cisse Fransa’daki arkadaşlarını düşünürken. Neyse ki otuz dakika boyunca görünmeyen Tello ceza sahasının dışından mükemmel bir şut çıkarıyor da Beşiktaş 1-0 öne geçmesini biliyor. İkinci yarıda Serdar Özkan' ın oyundan çıkışı ve yerine giren Holosko'nun iyi oyunu Beşiktaş'ı kamçılıyor. Böylece Beşiktaş daha fazla pozisyona girip rakip kalede daha fazla gol fırsatı yakalıyor. Düşünüyorum da bu yazıyı okuyunca maçın çok da zevkli geçmediğini düşüneceksiniz. Evet haklısınız kesinlikle bu hafta futbol İnönüde yoktu. Yerine aklı karışık futbolcu topluluğunun birbiriyle mücadelesi vardı. Böyle olunca da aklımız Şifo’ya ve Beşikaş’ta yaşadığı eski günlere kayıyor. Güzeldi Şifo tekrar teşekkürler. Unutmadan geçmeyelim İsviçre maçındaki olaylardan ders almasını bilmiş, saha kenarında çok sakin. Belki de biraz fazla sakin. Bence futbolcularını daha fazla ateşleyebilirdi. Gelelim son söze, Beşiktaş bu haftayı da 3 puanla kapatırken bizim aklımızda yine Delgado mu Yusuf mu sorusu dolaşıyor. Karar vermek için biraz daha izlemeliyiz. Fabian Ernst de İstanbul’a doğru yola çıkıyor bakalım bizim için hazırladığı sürprizi ne?