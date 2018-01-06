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    'Benden küçüktü... Tokat atınca dayanamadım sıktım'

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    06.01.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    İstanbul Avcılar'da bir aracın içerisinde tartıştığı ortağı Umut Nas'ı kurşun yağmuruna tutarak öldüren Recep T. yakalandı. Umut Nas'ın, 'Kız arkadaşımı rahat bırak' demesi üzerine çıkan tartışma sonucu cinayetin yaşandığı iddia edilirken, şüphelinin ise ifadesinde ''Beni ortaklıktan atmak istiyordu. Benden küçüktü, bana tokat atınca dayanamadım sıktım” dediği belirtildi.

    Benden küçüktü... Tokat atınca dayanamadım sıktımUmut Nas ile 40 yaşındaki Recep T. Avcılar'da ortak otopark işletiyorlardı. İddialara göre; otoparkın yakınlarında bir kafede çalışan bir genç kız lise arkadaşı olan Umut Nas'a Recep T.'nin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Umut Nas da iş ortağı olan Recep T. ile konuşmak için 5 Aralık 2017 saat 23.00 sıralarında aracına aldı.

    Aracın içerisinde ikili arasında tartışma çıktı. Recep T. silahını çıkartarak Umut Nas'a peş peşe ateş etti. Umut Nas (22), 2'si başına 4'ü vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralandı. Recep T. araçtan inerek kaçarken, hastaneye kaldırılan Umut Nas ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Benden küçüktü... Tokat atınca dayanamadım sıktım
    Umut Nas
    Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Umut Nas'ı öldüren şüphelinin ortağı Recep T’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan takipte Recep T.'nin Sultanbeyli'de saklandığı adres belirlenerek harekete geçildi. Geçtiğimiz Çarşamba günü gece saatlerinde adrese düzenlenen operasyonda Recep T. ve kendisini saklayan Hüsnü K. gözaltına alındı.

    Emniyette götürülerek sorguya alınan Recep T. ifadesinde, “Umut, ortağı olduğumuz otoparktan beni atmak istiyordu. Aramızda iş tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından Umut bana tokat attı. Yaşı küçük olduğu halde bana tokat atmasına karşılık, ateş ettim” dediği iddia edildi. Recep T. ve Hüsnü K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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