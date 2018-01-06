'Benden küçüktü... Tokat atınca dayanamadım sıktım'

Umut Nas ile 40 yaşındaki Recep T. Avcılar'da ortak otopark işletiyorlardı. İddialara göre; otoparkın yakınlarında bir kafede çalışan bir genç kız lise arkadaşı olan Umut Nas'a Recep T.'nin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Umut Nas da iş ortağı olan Recep T. ile konuşmak için 5 Aralık 2017 saat 23.00 sıralarında aracına aldı.

Aracın içerisinde ikili arasında tartışma çıktı. Recep T. silahını çıkartarak Umut Nas'a peş peşe ateş etti. Umut Nas (22), 2'si başına 4'ü vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralandı. Recep T. araçtan inerek kaçarken, hastaneye kaldırılan Umut Nas ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Umut Nas

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Umut Nas'ı öldüren şüphelinin ortağı Recep T’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan takipte Recep T.'nin Sultanbeyli'de saklandığı adres belirlenerek harekete geçildi. Geçtiğimiz Çarşamba günü gece saatlerinde adrese düzenlenen operasyonda Recep T. ve kendisini saklayan Hüsnü K. gözaltına alındı.

Emniyette götürülerek sorguya alınan Recep T. ifadesinde, “Umut, ortağı olduğumuz otoparktan beni atmak istiyordu. Aramızda iş tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından Umut bana tokat attı. Yaşı küçük olduğu halde bana tokat atmasına karşılık, ateş ettim” dediği iddia edildi. Recep T. ve Hüsnü K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.