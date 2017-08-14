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    'Benden iftiracı itirafçı çıkmaz'

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    14 Ağustos 2017 - 23:48Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 23:49

    MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezası alan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, basında yer alan iddialara ilişkin avukatı Yiğit Acar aracılığıyla açıklamada bulundu.

    Berberoğlu kaldığı Maltepe Cezaevi’nden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Haksız ve hukuksuz mahkeme kararıyla 2 aydır bir koğuşta tek başıma kalıyorum. Görüştüğüm kişiler, beni ziyarete gelen 50 kadar CHP’li milletvekili ile avukatlarımdan ibarettir. Bu görüşmelerin tamamında neler konuşulduğu kendilerine sorulabilir. Ama hepsinde hukuki durumumu anlattığımı, adaletten umudumu kesmediğimi söylediğimi hatırlıyorum. Rivayet kipiyle aktarılan hususlarda yanılma veya yanıltma yoksa kötü niyet vardır. Son olarak şunu söylemeliyim ki, adaletin tecelli etmesi engellenebilir, hukuken aklanmam gecikebilir, çektiğim eziyet uzayabilir. Ama hiçbir halde benden suçlu, iftiracı ve ortada bir suç olmadığı için itirafçı çıkmaz. Bu konuda başka bir açıklama yapmayacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum.”

    Etiketler: Enis Berberoğlu , mit tırları , gazetehaberleri
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