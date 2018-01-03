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    'Ben zor yürüyorum onlar serbest'

    Özkan ARSLAN/DHA
    03.01.2018 - 23:20 | Son Güncelleme:

    Ankara'da aşçı olarak çalışan Musa Köse'yi (47) iş çıkışı evine giderken döven sanıklardan polis memuru Serkan Tengilimoğlu 1 yıl 3 ay, ağabeyi Salih Tengilimoğlu ve kuzenleri Umut Tuna ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

    Haziran 2017'de Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde meydana gelen olayda, Köse sabah iş çıkışı evine gitmek için otobüs durağına yürürken, bir eğlence merkezinden çıkan 1'i polis 3 kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlar, olay sırasında bacağı ve burnu kırılan Köse'ye, resmi polis ekiplerinin yanında da vurmaya devam etti.

    Ankara 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz ettiklerini belirten Köse’nin avukatı Oğuz Kağan Tunca , “Sanık polis memuru, müvekkilimin bacağının kırılmasına neden olan fiili gerçekleştiren kişi. Buna rağmen, gerekçeli kararda olay sırasında etkin pişmanlık gösterdiği ve kavgayı ayırmaya çalıştığı yönünde kanaat oluşturularak cezada indirim uygulanmış” dedi.

    Köse ise aylardır çalışamadığını belirterek, “Onlar bir-iki ay yatıp çıktılar. Şimdi sokakta geziyorlar. Bense hâlâ yürümekte zorlanıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

    Etiketler: dayak , şiddet , gazetehaberleri
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