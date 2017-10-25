'Ben Yeşil’im' diyerek 370 bin lira çarptı!

Kepez İlçesi Akdeniz Sanayi Sitesi’nde oto yedek parça işi yapan 3 esnafla bağlantı kuran K.K., kendisini ’Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım olarak tanıttı. K.K., kardeşi T.K.’nin de İstanbul Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürü olduğu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne İstihbarat Şube Müdürü olarak tayininin çıktığını iddia etti.



Ziyaret ettikleri 3 esnafa, çeşitli örgütlerle ilgili haklarında dosyalar bulunduğunu ifade eden K.K., bunları para karşılığında silebileceklerini söyledi. K.K., kardeşi T.K. ve kendisini K.K.’nin kız kardeşi olarak tanıtan N.B., tehdit ve şantajla 3 esnaftan 370 bin lira aldı. Polise başvuran 3 esnaf, kendilerini dolandıran kişilerin bulunmasını istedi.

Olay sonrası harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, K.K., T.K. ve N.B., polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin kaldığı yerde yapılan aramada, sahte 1500 euro ile 7.65 çapında bir tabanca ele geçirildi.



Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen K.K’nin suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. K.K.’nin, daha önce dolandırıcılık olaylarından suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.