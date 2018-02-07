"Ben yaptım" dedi... Kandıramadı

ZÜBEYDE Hanım Bulvarı üzerinde dün akşam Tezcan K. idaresindeki 67 UF 204 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen otomobildeki Şeyda Nur E. (25) ve Bahar K. (24) yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza yerinde inceleme yapan polisin yanına gelen Şeref B., otomobili kendisinin kullandığını öne sürdü. Otomobili emanet aldığını ve şokta olduğunu iddia eden Şeref B.’ye inanmayan polis, "Kazayı sen yapsan üstün başın yağ, su olurdu. Kazayı yaptığına emin misin? MOBESE kameralarından kimin yaptığı görünüyor. Sürücü sen değilsen işlem yapılır" uyarısında bulundu.

Bunun üzerine Şeref B., kazayı kendisinin yapmadığını söyledi. Şeref B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yapılan araştırmada kazayı Tezcan K.’nın yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Tezcan K.'nın, hastanede yapılan kontrolde 71 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.