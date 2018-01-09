'Ben onun maaşlı elemanı değilim'

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, Yıldız Tilbe ile fotoğrafını sayfasında paylaştı. Bir takipçisi de fotoğrafın altına "İmparator Yıldız Tilbe ile yakınlığına bir şey demiyorsa gerisi önemli değil. Yıldız Tilbe ekranda iyi görünen çoğu karakterden, karakterli biri bence" notunu düştü.
Abisi ile arasındaki gerilimin sinyallerini veren Hüseyin Tatlı'dan yanıt gecikmedi:
"Bunun için izin aldığımı falan mı düşünüyorsun? Sen de bizi hiç tanımamışsın! Maaşlı elamanlarıyla karıştırdın sanırım... Benim adım HÜSEYİN TATLI Sadece Allah'tan emir alırım çünkü o'dur herşeyi veren NOKTA. Ben kiminle konuşur görüşürüm bunun TEK kararını ben veririm gözüm... Ne izni neyin müsaadesi? Senin kalbinde büyüttüğün seni, benim de kalbimde bitirdiğim beni bağlar..."
Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'in kendi adını taşıyan programına konuk olmuş, ikilinin canlı yayında yaşadığı tartışma günlerce konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses'i affetmeyeceğini söyleyen Yıldız Tilbe, usta sanatçının 2011'de uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye ziyarete giderek 'küslük bitti' mesajı vermişti.
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