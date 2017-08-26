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    Ben her zaman asiydim, sadece anlamamışlardı

    Aslı BARIŞ/abaris@hurriyet.com.tr
    26 Ağustos 2017 - 10:37Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 11:05

    “Prensle evlendi ve sonsuza kadar mutlu yaşadı” klişesini yerle yeksan eden hüzünlü gözler kapanalı az buz değil, 20 yıl oldu. Ama hâlâ hakkında konuşmaya doyamıyoruz. 31 Ağustos 1997’de Paris’te şaibeli bir kazaya kurban giden Lady Diana, yeni yayımlanan belgeselde, peri masalının iç yüzünü anlatıyor.

    "Diana ile aramızda av-avcı ilişkisi vardı. O tilki gibi koşuyordu, biz av köpekleri gibi kovalıyorduk. Çünkü bir Diana hikâyesi, artı 150 bin tiraj demekti.”  Bu sözler, bir dönemin sansasyonel gazetesi İngiliz News of the World’ün editörlerinden Phil Hall’a ait. Ölümünün  kimilerince ‘şaibeli’ olmasından  mı, gelini Kate Middleton’ın onun tarzını taklit etmesinden mi, neden bilinmez, aradan seneler geçse de, kaide değişmedi. Prenses Diana’nın 36 yıllık hayatı hakkında ortaya çıkan her yeni gelişme, manşetlerden inmiyor. Paris’te hayatını alan trajedinin ardından 20 yıl geçmesine rağmen ‘Dianamania’ tavan yaptı;sadece bu ay dört kitap, dokuz belgesel yayımlandı.  Özellikle biri sayesinde, mahcup, suçlu, hüzünlü bakışların ve çocuksu gülümsemenin ardındakileri  tüm çıplaklığıyla öğrendik. Kaynağımız da hayli sağlam: Anlatan, Diana’nın ta kendisi...

    Ben her zaman asiydim, sadece anlamamışlardı

    “İLK GÜNDEN ANLAMALIYDIM”

    Sansasyon yaratan belgeselin adı: ‘Diana: In Her Own Words’ (Kendi Sözleriyle Diana). 1992 -1993 yıllarında Kensington Sarayı’nda, prensesin diksiyon hocası Peter Settelen’la çektikleri videolardan oluşan   program, yayımlandığı İngiliz Channel 4 kanalına tarihinin en yüksek reytingini kazandırdı. Anlattıkları, 11 yıllık evliliğinin ilk günden bitmeye mahkûm olduğunu gösteriyor:

    İlgisiz bir flört dönemi:

    19 yaşında, prensle 13 kez görüştükten sonra nişanlanan Diana, ilişkilerinin ilk zamanlarını şöyle anlatıyor:“Uygunsuz davranışları vardı; durduk yere alerji gibi her yerimi sarıyor, yavru köpek gibi peşimde dolanıyordu. Ama tutarsızdı, bazen her gün arardı, bazen üç haftada bir. O aralarda ne yaptığını sorgulamadım. Saflık işte...”

    Ben her zaman asiydim, sadece anlamamışlardı

    GERÇEKTEN KAZA MI?

    Boşandıktan sonra milyarder Dodi El Fayed’le yaşadığı ilişki, prensese pahalıya patladı. Çift 31 Ağustos 1997’de Paris’te bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kaza hakkında spekülasyonlar, hâlâ sürmekte.

    Nişan sonrası ilk hüsran: Tüm bu tutarsızlıklara rağmen evlilik teklifini kabul eden Lady Diana’ya ilk şok nişan yüzüğünü takar takmaz gelmiş: “Bir gazeteci ‘Âşık mısınız?’ diye sordu. ‘Tabii ki’ diye atıldım, o ‘Aşk bu demekse, öyleyiz...’ cevabını verdi. Bende travma yarattı bu sözleri...”

    Mesafeli bir cinsel hayat: 29 Temmuz 1981’de St. Paul Katedrali’nde ihtişamlı bir düğünle evlenen Diana, ilişkilerinin ilk yıllarından beri uyumsuz olduklarını anlatıyor belgeselde: “Seks hayatımız vardı ama üç haftada bir. O tecrübe için kullanabileceğim tek kelime, ‘garip’ olabilir.”

    Ben her zaman asiydim, sadece anlamamışlardı

    Prens Charles ve Camilla Parker-Bowles (1975)

    Metresi olmayan prens olmaz:  1982’de ikinci oğlu Harry’yi dünyaya getiren Lady Diana, 1986’ya kadarki  dönemi, ‘evlilikte yaşanan en mutlu yıllar’ olarak tanımlıyor. Ancak o sene Charles’ın uzatmalı aşkı Camilla Parker-Bowles’la ilişkisine yeniden başlamasıyla bu tablo bozulmuş: “Charles’a Camilla’yı  sorduğumda ‘Tarihte metresi olmayan tek Galler Prensi olamam’ cevabını aldım. Çaresiz, Kraliçe’ye danıştım. “Bilemiyorum’ diyerek geçiştirdi. Kayınpederim Prens Philip yanımda kocama ‘Beş sene idare et, evliliğin yürümezse ona dönersin’ dedi.”

    Ben her zaman asiydim, sadece anlamamışlardı

    Tüm erkekler sana âşık, daha ne istiyorsun?:  Eşinin ailesinden de destek bulamayan Diana, evliliğini kurtarmak adına, Parker-Bowles’la konuşmayı denemiş:“Camilla ve Charles bir yere davetliydi, yüzleşmek için partiyi bastım. Camilla’ya “Aranızdakileri  biliyorum, beni aptal yerine koymayın” dedim. Cevabı şöyleydi: ‘İstediğin her şeyi elde ettin. Dünyadaki tüm erkekler sana âşık, iki güzel çocuğun var, daha ne istiyorsun?’ Ben de ‘Kocamı tabii ki’ dedim.” Prenses, bu çıkışından sonra boşanmaya giden yolda geri sayıma geçildiğini anlatıyor: “Charles benden hastalıkmışım gibi kaçtı, bir daha hiç konuşmadı.” Bu sessizlik üç yıl sürdü, çünkü çift 1996’da boşandı.

    Ben her zaman asiydim, sadece anlamamışlardı

    Özümde asiyim: Ayrılık sürecinde Kraliyet Ailesi’nin onu yok saydığını  anlatan prenses, zaten ailede hiç sevilmediğini de söylüyor: “Düşünsenize, kimse bir kez bile gelip beni yanağımdan öpmedi. Evlenince asileştiğimi düşündüler. Ama özümde ben her zaman asiydim. Sadece onlar anlamamışlardı.”

    Ben her zaman asiydim, sadece anlamamışlardı

    Cindy ve Naomi sarayda

    HBO’da yayımlanan, Prens William ve Prens Harry’nin çektiği ‘Diana: Our Mother’ (Annemiz Diana) ise, Lady Diana’nın hayatının ‘mutlu’ kısmını gösterdi. Prensler, Diana’nın daha önce hiç görülmeyen karelerini paylaşırken, onunla yumuşak ve sevgi dolu ilişkilerini ortaya koydu.  Prens William, annesinin şakacı tarafını hafızasına şu anıyla kazımış:  “13 yaşındayken Cindy Crawford, Claudia Schiffer gibi süpermodellerin posterlerini odama astım. Birkaç gün sonra, okuldan döndüğümde Cindy Crawford, Naomi Campbell ve Christy Turlington karşıladı beni. Kıpkırmızı olmuştum heyecandan, annem de saatlerce halime bakıp gülmüştü. Çok çocuksu bir yönü vardı ve oyun arkadaşları bizlerdik.”

     

    Etiketler: prenses diana , Hayat , Lady Diana
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