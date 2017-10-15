"Ben gerçek Ayderliyim, TOKİ’ye karşı değiliz!"

TOKİ, Rize’nin Ayder Yaylası’nda uygulayacağı ’Ayder Yenileme ve Koruma Projesi’ kapsamında teknik gezi sonrasında STK, Kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ve Ayder halkının katılımıyla ’Beyin Fırtınası Toplantısı’ düzenlendi. Toplantı açılış konuşması ve tanışma ile başlayarak,ÿ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat Sümerkan’ın ’Rize ve Çevresinde Yayla ve Mezra Yerleşimleri’ isimli tematik sunumuyla devam etti. Toplantıda, ’Ayder yaylasının çözüm bekleyen sorunları, kullanılmayan potansiyeller nelerdir?’ ve ’Ayder Yaylası Türkiye’nin Davos’u olabilir mi? Nasıl bir rol üstlenmeli?’ diyeÿ iki gündem maddesi üzerine duruldu. Ayrıca Ayder Yaylası’nın sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

"BEN ESKİ AYDER KIZIYIM, TOKİ’YE KARŞI DEĞİLİZ"

Ayderli işletmeci ÿMeryem Çolak, kafalarında pek çok soru işareti olduğunu ama projeyi Arama Konferansı sayesinde bizzat yetkililerin ağzından duydukları için Ayder halkı olarak aydınlandıklarını dile getirdi.ÿ Ayder halkının seçtiği 7 temsilciden biri olan Çolak, projeye kesinlikle karşı olmadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Ama kamulaşmasını da istemiyoruz, TOKİ bizi mağdur etmeyecektir. Ben eski gerçek Ayder kızıyım, buraya gelen sizler, diğer misafirler gibi bende şoktayım; ama bu neden oldu insanlar gidip kendi yerinde belediyeden izin istediği zaman onay alamadığı için kaçak inşaatlar yapmak zorunda kaldı, onun için Ayder perişan vaziyete geldi. Şuandaki proje inanıyorum ki Ayder’e çok güzel şeyler getirecektir, misafirlerimiz memnun dönecektir, çocuklarımız çok daha iyi yaşayacaktır umudumuz bu yöndedir. "

"SAYIN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN SÖZÜNE GÜVENİYORUZ"

Ayderli turizmci Dursun Daga ise Ayder esnafı olarak projeye katkı sunmak istediklerini söyledi. ÿAyder’in ÿDoğu Karadeniz’in turizm merkezi olduğunu ve buraya kongre salonlarının yapılmasını istediklerini vurgulayan Daga, ÿ"Ayrıca Ayder’e gelen turistleri yayla tipi değilde en modern şekilde karşılayabileceğimiz otel, motel ve evlerin geliştirilmesini istiyoruz. Biz gerçek projeyi görmek istiyoruz, onu görmeden eleştirmek istemiyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Ayder’i Türkiye’nin Davos’u yapacağım, halkı mağdur etmeyeceğim’ sözüne inanıp güveniyoruz" diye konuştu.

Arama Konferansı bugün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu’nun katımıyla yapılacak oturumlarla sona erecek.