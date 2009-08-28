Ben demiştim!!!

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl daha dün esti gürledi: “Tabata’yı satmıyoruz kardeşimm”.

Aynı Kızıl bugün uzatılan mikrofonlara “dün dündür, bugün bugündür” mantığı ile ve elbette ki 8 milyon Avro’nun da sıcaklığı ile “Tabata’yı sattık. Zaten bir süredir görüşüyorduk” diyor. “Her iki takıma da hayırlı olsun” diyor… Ben de “PES” diyorum…

Biz ne zaman Tabata transfer sezonu bitmeden önce Beşiktaş’a gidecek diye haber yapsak, köşe yazsak, başkan Kızıl ertesi gün çıkıp “Nerden uyduruyorunuz kardeşim. Satmıyoruz Tabata’yı. Ben kulüp başkanı olarak -satmıyoruz- diyorum. Siz bu kulübün işlerini benden iyi mi bileceksiniz” diyordu.

Ben ve bazı bir iki gazeteci arkadaş daha, ısrarla “Tabata satılacak, hatta bitti bu i Gülşah Erkaya yazıyor ş. Beşiktaş’ın kontenjan boşaltması bekleniyor. 1 Eylül’e kalmaz gider Tabata” dedik, dediğimizin de arkasında durduk. Çünkü kaynaklarımız kuvetliydi. Hatta kaynaklarımız kulübün başkanı Kızıl’dan bile kuvetliymiş ki, biz “satılacak”, Kızıl “satılmayacak” derken, bizim dediğimiz oldu. Biz Tabata'nın gideceğinden o kadar emindik ki, kulüp menajeri Abdurahman Bayındır'dan tabata ile röportaj için randevu isterken hep "Aman hocam 1 Eylül'den önce olsun" dedik...

Demek ki biz bu işleri başkandan iyi biliyormuşuz ve demek ki uydurmuyormuşuz… Ama bu söylediklerimden de Tabata’nın satılmasına karşı olduğum çıkmasın.

Bu paraya satıldıysa…

Bence bu oyuncu söylenilen paraya satıldıysa ve bu para nakit olarak kasamıza girecekse, iyi bir iş yapılmış. Şimdi bu cümleden sonra Kızıl başkan çıkıp “Ne demek bu paraya satıldıysa kardeşim. Ben kulüp başkanıyım. 8 milyona sattık diyorsam, 8 milyona satılmıştır. Siz benden iyi mi bileceksiniz” diye bir açıklama yapar mı acaba?..

Gaziantepli bir gazeteci dostumuz, “Tabata’ya 8 milyon veriyorlasa hemen paketler gönderirim. Üstüne Kamil Ocak’ı da veririm. Hatta bir de teşekkür plaketi yaptırırım…” diye yazmıştı. Bu dostumuz artık plaketi yaptırır sanırım. Ama yine de resmi rakamın açıklanmasını beklese iyi olur. 8 milyonu telaffuz eden Kızıl çünkü… Hani biz “Tabata 8 milyona Beşiktaş’ta diye haber yaptığımızda, “Uydurmayın kardeşim. Futbolcunun da kafasını karıştırıyorsunuz. Satmıyoruz işte” diyen Kızıl… Daha dün bile "SAT-MI-YO-RUM" diyen Kızıl...

Yine de Kızıl’ı kutlamak gerek. Öyle ya da böyle, iki oyuncu sattı. 30 trilyon. Valla iyi para. Para olarak gelirse iyi para tabi ki… Serdar Kurtuluş vs. olarak gelirse yazık bize… (Serdar Kurtuluş demişken, Ankara maçında sahadan çıkarken taraftarla didişmesi ve küfürleşmesi Serdar’a hiç yakışmadı. Gerçi kendisini tanıyan bazı arkadaşlar yakıştığını ve normal olduğunu söylüyor ama ben yine de yakışmadığı hususunda ısrar edeceğim).

Beşiktaş cephesinden Tabata transferini irdeleyecek olan arkadaşlar zaten bugün yarın fikirlerini yazarlar. Benim tek söyleyeceğim, “Geçen sezon, sakatlanmadan önceki Tabata Mustafa Denizli’nin aradığı 10,5 numaradır. Ama bu sezon ilk üç maçta izlediğimiz Tabata ancak 3 ya da 3,5 numara eder. Bizim gönlümüzden geçen, hareketleri ile Maradonavari esintiler sunan, sıcak yaz akşamlarının ve Beşiktaşın vazgeçilmezi, kıvrak ve yumuşak bilekli Tabata'yı Beşiktaş yapısı içinde izlemektir... Artık ne çıkarsa bahtınıza…”

Bu arada size bomba bir haber daha. Beşiktaş seneye de Ferdi’yi istiyor. Ha, ben yazayım, Kızıl inkar etsin, sizler de ister inanın, ister inanmayın… Ya da kime istiyorsanız ona inanın…