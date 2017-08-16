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    Ben değil armut suçlu!

    DHA
    16 Ağustos 2017 - 21:27Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 21:31

    Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde köprü korkuluklarına çarpanÿotomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Çetin D., yapılan kontrollerde 130 promil alkollü çıkınca Akşam yediğim meyvenin alkol promilini yükseltme imkanı var. Bir bira içtim. Armut yedim üstüne diye kendisini savundu, ancak ceza yemekten kurtulamadı.

    Kaza, salı günü akşam saatlerinde Ömer Halis Demir Bulvarı’nda meydana geldi. Elmatepe Mahallesinden Devrek yol ayrımına doğru giden Çetin D. yönetimindeki 67 LY 433 plakalı otomobil, köprü üzerinde korkuluklara çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerininÿyaptığı kontrollerde Çetin D.’nin 130 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan Çetin D., polise alkollü olmadığını söyleyip,ÿuzun süre dil döktü. Polisin ceza keseceğini söylemesi üzerine Çetin D., Akşam yediğim meyvenin alkol promilini yükseltme imkan var. Bir bira içtim. Armut yedim üstüne" dedi.

    Ehliyetine el konulan Çetin D.ye alkollü araç kullanmak ve aracındaki diğer eksiklikler nedeniyle 2 bin lira para cezası uygulandı.

    Etiketler: armut , bira , zonguldak , alkol
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