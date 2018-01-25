'Ben ateş etmem, ezer geçerim' diye yazmıştı, ifadesinde çark etti

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde yaşayan Ö.D. isimli adam aracıyla ezerek parçaladığı iddia edilen tilki ile silahla vurulmuş doğanın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış ve hayvanseverler duruma büyük tepki göstermişti. Gelen tepkiler üzerine Ö.D. sosyal medya üzerine yüklediği fotoğrafları silmişti. Genç, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek konuyla ilgili ifade verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade veren Ö.D.’nin, “Ben yoldan geçiyordum, yolun kenarında parçalanmış tilki ve ölmüş doğanı gördüm. Arkadaşım görsün diye arabamla orada durdum ve fotoğraf çektim. Doğanın tüfekle vurulmuş olduğunu gördüm. Eve gittim, bir anlık gaflet ile sosyal medyada paylaştım. İki saat sonra gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabındaki fotoğrafları kaldırdım. Olayın bu derece büyüyeceğini tahmin etmedim. Pişmanım. Normalde avcılık ile ilgim yok. Avcı filan değilim. Görüp fotoğraf çektiğim için suçlu duruma düştüm. Bundan sonra hayvanlara karşı daha hassas davranacağım” dediği ortaya çıktı.

İfadesi alınan genç daha sonra serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri Avcılık Kanunu'na muhalefet etmekten Ö.D.’ye idari para cezası uygulanması için durumu Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün gence 11 bin TL para cezası keseceği öğrenildi.



