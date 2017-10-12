‘Ben Affleck taciz etmedi’

Affleck’in Losique ile kamera karşısındaki samimi görüntüleri, ünlü oyuncu zor durumda bıraktı. Video ortaya çıkınca Affleck özür diledi.

Sunucu Anne Marie Losique ise görüntülerin MTV’de yayınlanan Total Request Live programı için çekildiğini belirterek “Hepsi kameralara karşı oynanan bir oyundu. Yani Ben Affleck beni taciz etmedi, ben kurban değilim” şeklinde konuştu.

ÖFKESİNİ BÖYLE GÖSTERDİ

Hollywood’daki taciz iddialarının odağındaki yapımcı Harvey Weinstein, avukatının ofisine girerken gazetecilere parmak işareti yaptı.