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    ‘Ben Affleck taciz etmedi’

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 23:11 | Son Güncelleme:

    ABD’li aktör ve yönetmen Ben Affleck’in 14 yıl önce sunucu Anne Marie Losique ile yaptığı bir röportaj, günlerdir Hollywood’u sarsan yapımcı Harvey Weinstein’ın taciz iddialarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

    Affleck’in Losique ile kamera karşısındaki samimi görüntüleri, ünlü oyuncu zor durumda bıraktı. Video ortaya çıkınca Affleck özür diledi.

    ‘Ben Affleck taciz etmedi’

    Sunucu Anne Marie Losique ise görüntülerin MTV’de yayınlanan Total Request Live programı için çekildiğini belirterek “Hepsi kameralara karşı oynanan bir oyundu. Yani Ben Affleck beni taciz etmedi, ben kurban değilim” şeklinde konuştu.

    ‘Ben Affleck taciz etmedi’

    ÖFKESİNİ BÖYLE GÖSTERDİ
    Hollywood’daki taciz iddialarının odağındaki yapımcı Harvey Weinstein, avukatının ofisine girerken gazetecilere parmak işareti yaptı.

    ‘Ben Affleck taciz etmedi’

    Etiketler: gazetehaberleri
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