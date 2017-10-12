‘Ben Affleck taciz etmedi’

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Affleck’in Losique ile kamera karşısındaki samimi görüntüleri, ünlü oyuncu zor durumda bıraktı. Video ortaya çıkınca Affleck özür diledi.
Sunucu Anne Marie Losique ise görüntülerin MTV’de yayınlanan Total Request Live programı için çekildiğini belirterek “Hepsi kameralara karşı oynanan bir oyundu. Yani Ben Affleck beni taciz etmedi, ben kurban değilim” şeklinde konuştu.
ÖFKESİNİ BÖYLE GÖSTERDİ
Hollywood’daki taciz iddialarının odağındaki yapımcı Harvey Weinstein, avukatının ofisine girerken gazetecilere parmak işareti yaptı.