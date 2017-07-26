MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>‘Bellekte neler var neler’

    ‘Bellekte neler var neler’

    ANKARA
    26 Temmuz 2017 - 21:45Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 21:46

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan’ın 10 yıldır sakladığı ve önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde FETÖ yapılanmasına ilişkin belgeler bulunan flashbellekle ile ilgili “O bellekte neler var neler... 10 sene önce bu elinize geldi. O gün soruşturmanın üzerine gitmeyenler çıkıp FETÖ ile mücadele konusunda bayraktar olmaya çalışıyor” dedi.

    Tezcan, MYK toplantısına ilişkin olarak özetle şunları söyledi:

    “Bir terör örgütünü devletin her yerine yerleştirdiniz, sizin faaliyetiniz terör örgütüne yardım ve yataklık faaliyeti olmadı ama Güray Öz’ün okur mektuplarını yönetime yansıtmamasından, pideciyle yapılan telefon görüşmesinden terör suçu yaratmaya çalışmışlar. Biz bu kumpas davaları ortaya çıktığı zaman, FETÖ’ye çete demiştik. Tuncay Özkan bir flashbellek verdi. O belleğin içinde neler var neler... 10 sene önce bu elinize geldi. Bir vatansever arkadaşımız hapse atıldı. O gün bu soruşturmanın üzerine gitmeyenler çıkıp FETÖ ile mücadele konusunda bayraktar olmaya çalışıyor. ‘Ben bu davanın savcısıyım’ diyen kişi şimdi sarayda oturuyor. Geçmişten beri FETÖ’nün hedefi olmuş kişiler, FETÖ’nün ayakçısı olmuş kişilerin şahitliğiyle hapse atılıyor. Fetullah Gülen çetesinin başındaki kişiye yaltakçılık yapıyorlardı, bugün roller ayrıldı, bugünkü iktidara yaltakçılık yapıyorlar.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , Tuncay Özkan
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri