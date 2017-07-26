‘Bellekte neler var neler’

Tezcan, MYK toplantısına ilişkin olarak özetle şunları söyledi:

“Bir terör örgütünü devletin her yerine yerleştirdiniz, sizin faaliyetiniz terör örgütüne yardım ve yataklık faaliyeti olmadı ama Güray Öz’ün okur mektuplarını yönetime yansıtmamasından, pideciyle yapılan telefon görüşmesinden terör suçu yaratmaya çalışmışlar. Biz bu kumpas davaları ortaya çıktığı zaman, FETÖ’ye çete demiştik. Tuncay Özkan bir flashbellek verdi. O belleğin içinde neler var neler... 10 sene önce bu elinize geldi. Bir vatansever arkadaşımız hapse atıldı. O gün bu soruşturmanın üzerine gitmeyenler çıkıp FETÖ ile mücadele konusunda bayraktar olmaya çalışıyor. ‘Ben bu davanın savcısıyım’ diyen kişi şimdi sarayda oturuyor. Geçmişten beri FETÖ’nün hedefi olmuş kişiler, FETÖ’nün ayakçısı olmuş kişilerin şahitliğiyle hapse atılıyor. Fetullah Gülen çetesinin başındaki kişiye yaltakçılık yapıyorlardı, bugün roller ayrıldı, bugünkü iktidara yaltakçılık yapıyorlar.”