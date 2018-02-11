Belirlenen kur ile ilaç sıkıntısı büyüyecek

Saydan, 10 Şubat’ta açıklanan karar ile bir önceki yılın ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan, bir Euro için 2.3421 lira olan değerin, bu yıl 2.6934 lira olmasını eleştirdi. Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi: “İlaç fiyatlandırmasına esas olarak alınan ve gerçek değerinin yarısına kadar yükseltilen Euro kuru güncellemesi yüzünden her sene olduğu gibi hastalarımız ilaç yokluğu sorunu ile karşı karşıya gelmektedir. Sorunun kaynağı eczanelerimiz değil üretimi ve sevkiyatı yeni fiyatın yürürlüğe gireceği tarihe endeksleyen firmalardır. 20 Şubat’tan itibaren güncel Euro kurunun 2.6934 lira olarak hesaplanacak olması, yani gerçek kurun neredeyse yarısı kadar olan bu kur düzenlemesi bizden daha çok ithalat yapanları etkilemektedir. Sorun, eczanede ilaç bulunup bulunmamasından daha çok, bir halk sağlığı sorunu olmaya doğru hızla gitmektedir. Yetkililerin özellikle hayati öneme haiz ithal ilaçlar konusunda yeni bir düzenleme yapması ve acilen hayata geçirmesi gerekmektedir. Aksi halde ilaç sorunu giderek büyüyecek.”