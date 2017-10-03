Belinizi daha ince gösterecek stil hileleri

Bel inceliği kadın silüetini zarif gösteren detaylardan biri. İnce görünmek için belirli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Doğru kıyafet seçimi ve aksesuar kombinasyonları ile siz de belinizin inceliğini vurgulayabilir ve daha estetik bir görünüm elde edebilirsiniz.
Vücudu saran kıyafetler tercih edin
Vücut hatlarını ortaya koyan dar kıyafetler belinizi de vurgulamak için ideal. Dar bir elbise giyerek belinizi daha ince gösterebilirsiniz.
Kemer kullanın
Elbiselerinizin beline kemer takarak bel kıvrımınızı gözler önüne serebilirsiniz. Dar veya bol elbiselerle ceketlerinizi kemerle kullanınca farkı hemen görebilirsiniz.
Blazer ceketler giyin
Blazer ceketler bel oyuntusunu ortaya çıkarmak için iyi parçalardan. Bele oturan blazer ceketlerinizin düğmelerini ilikleyerek bel hattınızı vurgulayabilirsiniz. Koyu renkli seçimler yapmak belinizi daha ince ve zarif gösterir.
Beli lastikli elbiseler giyin
Beli lastikli elbiseler giyerek dikkatleri belinize çekebilirsiniz. Dökümlü olan bu kıyafetlerle hem daha ince görünebilir hem de bel hatlarınızı sergileyebilirsiniz.
Korse kullanın
Bel korseleri bel kısmını olduğundan ince göstermede etkili. Korse kullanımında vücudunuza uygun modelleri seçmeniz gerekli. Vücuda oturmayan modeller sizi daha kilolu gösterebilir ve kötü bir görüntü oluşturabilir.
V yakalı bluzlar giyin
Derin V yakalı bluzların dar olanları üst bölgenizi ince ve uzun gösterir. Bu tip bluzları bol etek veya pantolonlarla birlikte giyerseniz bel hatlarınızı daha fazla vurgulama şansı elde edebilirsiniz.
Yüksek bel pantolonlar tercih edin
Yüksek bel pantolonlar bel hatlarını ortaya çıkarıyor. Bu model pantolonları kısa üstler ve topuklu ayakkabılarla kusursuz hale getirebilirsiniz.
Tek renk kıyafetler giyin
Baştan aşağı tek renk giyinmek ve aynı renkte bir kemer takmak sizi hem stil sahibi yapar hem de belinizi vurgular.
Renk bloklarını kullanın
Renk bloklarına sahip olan kıyafetler ile göz yanılsaması yaratarak belinizi daha ince hale getirebilirsiniz. Bu tip kıyafetler bedeninizi de daha orantılı bir şekle sokar.
Kalem etekler tercih edin
Kalem etekler belinizi ortaya çıkarmak için birebir. Kalem eteklerin üzerine kısa bluzlar giyerek bel hatlarınızı daha etkili bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.
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