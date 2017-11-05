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    Belgeyi kaptanın kiralık adıyla almışlar

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    05.11.2017 - 00:58 | Son Güncelleme:

    ŞİLE açıklarında demir tozu yüküyle batan 78.5 metrelik Bilal Bal kosteri, Türk denizciliğinde oldukça yaygın olarak yapılan ve yetkililerin göz yumduğu bir ihmali gözler önüne serdi.

    Geminin sahibi Nihat Küçük, 44 yaşındaki hurda gemi Bilal Bal’ı limandan çıkartmak için kaptanın ismini kullanıyor ve buna karşılık kira ödüyordu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adli ve idari soruşturma başlatırken adı personel listesinin başında olmasına rağmen gemide olmayan Kaptan Refik Telci’nin ifadesine başvuruldu. İddiaya göre, Kaptan Refik Telci gemide hiçbir zaman bulunmadı. Geminin sahibi olan Nihat Küçük yola uygunluk belgelerinde Refik Telci’nin ismini kullanıyor ve gemi her zaman böyle hareket ediyordu.

    RASTLANAN DURUM
    Denizcilik sektöründe çalışanlara göre, isim kiralanması Türk denizciliğinde sıkça başvurulan bir yöntem. Özellikle Bilal Bal gibi küçük boyutlu ve tonajlı kosterlerde çok yaygın. Geminin yola çıkması için olmazsa olmaz belgelerden, her yük için yeniden alınması gereken yola uygunluk belgesi de limanlardan kolayca onaylatılabiliyor. Geminin deniz tehlikelerine karşı koyabilecek güçte olup olmadığının muayene edildiği Denize Elverişlilik Belgesi ise yılda bir kez alınıyor. İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Baybora Yıldırım, “Kaptan yoksa başka bir kaptan gelerek kumandayı alır. Ancak sektörde sıkça duyduğumuz şeyler bunlar. Bunu yapanlar genelde mesleği okulundan öğrenmiş gemi kaptanları değildir” dedi.

    Etiketler: gemi battı , kurtarma çalışmaları , gazetehaberleri
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