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Hürriyet >Ekonomi>Belgesiz servis şoförü kalmayacak

Belgesiz servis şoförü kalmayacak

Hürriyet Haber
19.09.2017 - 01:30 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 01:30

İSTANBUL’da servisçilerin çatışmasıyla gözlerin çevrildiği okul servislerindeki şoförlere yönelik ‘mesleki yeterlilik belgesi’ zorunluluğu için de ilk adım atıldı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu arasındaki (TESK) Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletmesi Yetkilendirme Protokolü imzalandı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve MYK Başkanı Adem Ceylan’ın katılımıyla protokolü imzalayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 6 ay içinde belgelerin verilmeye başlayacağını belirtti. Bakan Sarıeroğlu, ekim ayının sonunda serviş şoförlerini de kapsayan bu alanlarda yeterliliklerin hazırlanması sürecinin tamamlanacağını dile getirerek “Bu sürecin arkasından sınav belgelendirme merkezimizin akreditasyon çalışmalarını başlatacağız. Akreditasyon çalışmaları uluslararası kurallara uygun olarak yapılıyor. En kısa sürede sınav belgelendirme işlemlerinin başlaması için protokolümüzü imzalayacağız” dedi. Sarıeroğlu, şöyle konuştu: “ Sürüş teknikleri, mesleki becerilerinin yanında psiko- teknik, kişisel iletişim, pedagoji gibi alanlarda yeterliliklerini tam olarak ortaya koymaları gerekiyor. Başta çocuk istismarı olmak üzere yüz kızartıcı hiç bir suç işlememiş olmaları gerekiyor bu sınavlara girmek için.”

OKULLARA 10 BİN GÜVENLİKÇİ GELİYOR

BAKAN Sarıeroğlu, toplum yararına çalışma programı ile okullarda 40 bin kişinin de temizlik ve çevre düzenleme işlerinde görevlendirilidiğini belirterek, “Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak tutulması şiddet olaylarından uzak kalmasıyla alakalı hükümetimizin hassasiyeti çok yüksek. Risk sınıflarına göre ayırdığımız okullarda yine Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında şu anda 10 bin kişi belirledik, önümüzdeki dönemde bu sayıyı artıracağız sertifikalı belgeli güvenlik görevlisi de görevlendireceğiz” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , servis , şoför
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