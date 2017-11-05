Belgesel ekibine köpek balığı saldırdı

BBC’nin okyanuslardaki yaşamı anlattığı Blue Planet 2 belgeselinin kamera arkası görüntüleri sosyal medya platformu YouTube üzerinden yayınlandı. Belgesel ekibinin yaşadığı zorluklar kamera arkası görüntüleri ile izleyicilerle paylaşıldı. Belgesel kapsamında okyanus tabanını gözlemleyen ekibin aracına köpek balıkları saldırmaya çalıştı.

BİRÇOK BELGESELİN ARKASINDA O İSİM VAR

Planet Earth, Africa ve Blue Planet gibi belgesel dünyasının kült yapımlarını izleyiciyle buluşturan BBC’nin yeni projesinin sunuculuğunu ve seslendirmesini diğer yapımlarda da olduğu gibi İngiliz yayıncı David Attenborough yaptı.