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    Belgesel ekibine köpek balığı saldırdı

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 17:16 | Son Güncelleme:

    BBC'nin okyanusları anlattığı yeni yapımı Blue Planet 2'nin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Köpek balıklarının ekibin denizaltına saldırdığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral hâle geldi.

    BBC’nin okyanuslardaki yaşamı anlattığı Blue Planet 2 belgeselinin kamera arkası görüntüleri sosyal medya platformu YouTube üzerinden yayınlandı. Belgesel ekibinin yaşadığı zorluklar kamera arkası görüntüleri ile izleyicilerle paylaşıldı. Belgesel kapsamında okyanus tabanını gözlemleyen ekibin aracına köpek balıkları saldırmaya çalıştı.

     

    BİRÇOK BELGESELİN ARKASINDA O İSİM VAR

    Planet Earth, Africa ve Blue Planet gibi belgesel dünyasının kült yapımlarını izleyiciyle buluşturan BBC’nin yeni projesinin sunuculuğunu ve seslendirmesini diğer yapımlarda da olduğu gibi İngiliz yayıncı David Attenborough yaptı.

    Etiketler: Köpek Balığı
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