Belek'te kravatsız görüşme

Çavuşoğlu’nun fırsat buldukça golf oynadığı Belek’teki turistik tesiste yapılan görüşmenin, iki ülkeden gelmeye başlayan ‘ilişkileri düzeltelim’ mesajları ile Büyükada davasında Alman aktivist Peter Steudner’in tahliye edilmesinden sonra yapılması dikkat çekti.



Gayri resmi nitelikte ‘kravatsız’ yapılan görüşmeyi Çavuşoğlu, Twitter’dan fotoğraflar koyarak duyurdu. Çavuşoğlu, “Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile Antalya’da biraraya geldik. Ülkelerimiz arasındaki zorlu konuları ve beklentilerimizi konuştuk” dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da, “İki bakan Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkileri görüştü” açıklaması yapmakla yetindi.



TÜM SORUNLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin bozulmasında etken olan FETÖ’cü subaylara Almanya’da iltica hakkı verilmesi, PKK’nın Almanya’daki faaliyetleri ile Almanya Başbakanı Merkel’in Türkiye ile AB arasında genişletilmiş Gümrük Birliği’ni (GB) engelleme, dolaylı silah ambargosu konuları ele alındı. Türkiye’de tutuklu 9 Alman vatandaşı da gündeme geldi. Bir yetkili, “Taraflar beklentilerini açık şekilde ortaya koydu. Ne Ankara ne de Berlin Türkiye-AB ilişkilerini tamamen kopmasından yana” dedi.