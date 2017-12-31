Belediyeye suç duyurusu

1995’TE KAMULAŞTIRILDI

CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ’ın şikâyetini değerlendiren Koruma Kurulu, havranın semt konağı olarak inşası sırasında, “Ek yapıda tespit edilen aykırı uygulamaların, 19 Ağustos 2016 tarihli kararda belirtilen 1 yıllık süre sonunda onaylı projesine uygun hale getirilmediğinin anlaşıldığına” hükmedip, Beyoğlu Belediyesi hakkında, yapılan aykırı uygulamalara ilişkin yasal işlem yapılmasına karar verdi. Halıcıoğlu’nda bulunan ve 1990’larda sadece dört duvarı kalan tarihi eser statüsündeki havra, 1995 yılında Beyoğlu Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korulu Kurulu’nun 2 Mart 1994 tarihli kararı ile “Korunması gerekli kültür varlığı olarak” tescil edilen havrada kamulaştırma kararının ardından restorasyon çalışması başlatıldı.

İNŞAAT SIRASINDA DUVARLAR YIKILDI

Koruma Kurulu’nun 20 Aralık 1995 tarihli kararıyla restorasyon için hazırlanan proje, ek yapıda önerilen asansör kulesinin kaldırılması kaydıyla uygun bulundu. 24 Haziran 1997 tarihli kurul kararına göre, yapılan ihbar sonucu yerinde yapılan incelemede, havranın sağ yan cephesinin tamamen, arka cephesinin kısmen yıkıldığı tespit edildi. Beyoğlu Belediyesi’ne, bunun nasıl yıkıldığının sorulması, diğer cephelerinin yıkılmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarı yapılmasına karar verildi.

ÜST KATI DÜĞÜN SALONU YAPILDI

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan döneminde restore edilen bina 2014 yılında Beyoğlu Belediyesi Alev Ofluoğlu Çıksalın Semt Konağı olarak hizmet vermeye başladı. Binanın giriş katı anaokuluna, üst katı ise düğün nişan gibi organizasyonlar için de kiralanan bir salona dönüştürüldü. Yanında eklenen yapı da Halıcıoğlu Aile Sağlık Merkezi olarak hizmet açıldı..

Konunun takipçisi olan CHP’li Sağ’ın yaptığı 26 Şubat 2016 tarihli başvurusu üzerine, yeniden inceleme başlatan Kurul, 19 Ağustos 2016 tarihli kararında bu kez, “Onaylı projesine aykırı uygulamalar yapılmakla birlikte, yapılan uygulamaların tescilli kültür varlığına zarar verecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, uygulamaların ilgilisi ve belediyesince 1 yıl süre içinde kurul onaylı projesine uygun hale getirilmesine” hükmetti.

En son 13 Eylül 2017 tarihinde Ahmet Kaya başkanlığında toplanan Koruma Kurulu, bu kez ilginç bir karara imza attı. “1 yıllık süre sonunda onaylı projesine uygun hale getirilmediği anlaşıldı” ifadesinin kullanılığı kararda, “Yapılan aykırı uygulamalara ilişkin, 2863 sayılı yasanın 65. Maddesi uyarınca yasal işlem yapılmasına karar verildi” denildi.

Buna göre, Beyoğlu Belediyesi yetkilileri ve buna izin verenler, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının yıkılıp bozulmasına, yok olmasına veya zarar görmesine neden olduğu gerekçesiyle, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.