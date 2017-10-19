Belediyelerin gözünün yaşına bakmayız

“Yolsuzluk yapan kim olursa olsun, kanuna aykırı davranan her kim varsa, belediye başkanıdır, x’tir, y’dir, z’dir, yetkimiz dahilinde gözünün yaşına bakmayız. Bu saatten sonra muhalefet belediyeleri de iktidar belediyeleri de nasıl gözünün yaşına bakmayacağımızı görecekler.”



Meclis Genel Kurulu’nda nüfus hizmetleriyle ilgili yasa değişikliği görüşülürken hükümet adına söz alan ve soruları da yanıtlayan Soylu, şunları söyledi: “(Müftülere nikâh yetkisi) 2017’den beri 426 bin 258 işlemi belediyelerdeki nikâh memurları, 3 bin 212 nikâh işlemi nüfus müdürlükleri, 16 bin 543 nikâh işlemi muhtarlar, 19 bin 979 nikâh işlemi de dış temsilciliklerde gerçekleştirildi. Tasarıyla bu gruplara il ve ilçe müftülükleri de eklendi.



‘CAMİDE NİKÂH OLMAZ’

Ülkemizin coğrafi şartları da dikkate alınarak, resmi nikâha ulaşılabilirlik artırılıyor. Evlendirme işlemlerinde müracaattan, tören yerine, düzenlenecek belgeden memurun giydiği cübbeye kadar evlendirme memurunun uyguladığı hükümleri aynen il ve ilçe müftülükleri de uygulayacaktır. İbadethanelerde resmi nikâh kıyılamaz.



TERÖR ÖRGÜTÜ KAÇAK MADEN İŞLETİYOR

(Şırnak’ta madende göçük) Terör örgütlerinin, uzun zamandan beri güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen kaçak olarak çalıştırmaya devam ettiği kömür ocakları var ve buradan ciddi gelirler elde ediyorlar. Birçok kömür ocağını terör örgütleriyle beraber çalışanlardan ve kaçak çalışanlardan arındırdık.”