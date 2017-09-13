Belediyelere yüzde 73’lük şikâyet uyarısı

Yıldırım, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda muhalefete de ‘SİHA tartışması’ üzerinden yüklenirken özetle şunları söyledi:

SİHA’LARA NEDEN KARŞISINIZ?

“Neymiş efendim SİHA’lara karşılarmış; niye karşısınız? Vatandaşın hayatına kast edilirken, yol yaparken alçakça öldürülen o işçiler varken sesi çıkmayanlar, korucuya, polise, askere gözünü kırpmadan silah doğrultan alçakları teknolojinin verdiği imkânlar ile bertaraf ederken niye karşı çıkıyorsunuz? Bu iftiraları sorumsuzca seslendirenlere yazıklar olsun.

Terör örgütlerinin yuvası haline gelen belediyeler artık bir bir temizlendi. Batıdaki 45 belediyemiz, doğudaki 101 belediyemizle kardeş belediye ilişkisi kurdu.

HALKIN EN MEMNUN OLDUĞU...

BİMER’e belediyelerle ilgili yılbaşından bu yana kadar 103 bin başvuru var. Bunun analizini yaptırdım. Yüzde 73’ü şikâyet. AK Parti, CHP, MHP ayrımı yok. Geriye kalanı da görüş, öneri, istek. Bizim bu tabloyu tersine çevirmemiz lazım. Memnuniyet sıralaması var. Mezarlık hizmetleri vatandaşın en memnun olduğu iş. Vatandaş, ‘Bir tane adam eksildi’ diye mi düşünüyor anlamadım. İkinci nikâh işlemleri. Bu da güzel. Alt kısmına gelince yol bakımı, altyapı hizmetleri, toplu taşımacılık, iş yeri ruhsatları; böyle gidiyor. İşleminin belediyelerde yavaş gittiğini, muhatap bulmakta zorlandıklarını söylüyor vatandaş.

Asıl patronun sizi seçen hemşerileriniz olduğunuz unutmayın. Vatandaşa rağmen iş yapma yoluna gitmeyin. Vatandaşla inatlaşmayın. Sorunların üzerine gidelim. Lüksten, israftan uzak durun. Kibirlenme, böbürlenme yok.”