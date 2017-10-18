Belediyelere sorduk sizinki niye pahalı... 1 çöp tesisi 4 farklı bedel





EDİRNE - 10 MİLYON LİRA

‘ELEKTRİK’ BİZDE DE VAR

Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, şöyle konuştu: “Bu tesislerin ana karakterleri var. Birincisi LOT’lara (çukur) bakmalı. İkincisi arıtma olup olmadığı önemli. Çöpten sızan zehirli sular var, arıtılması gerekiyor. Bunlar çok önemli ve tesislerin ana karakterlerini oluşturur. Yapım bittikten sonra da işletme kısmı önemli. Çöpü ne yapıyorsunuz? Çöpler ayrıştırıldıktan sonra elektrik üretiliyor. Önce tesisi yapacaksın sonra elektrik üreteceksin. Bizim projemizde de elektrik üretimi var. Bunun işletmesini ve yatırımını farklı firma yapacak.”

ÇORUM - 70 MİLYON LİRA

BİRÇOK FARKLI TESİS VAR

Çorum Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi

ÇORUM Belediyesi yetkilileri şu bilgiyi verdi: “Edirne’deki tesis 206.163, Çorum’daki 487.982 nüfusa göre projelendirildi. Edirne’de sadece düzenli depolama sahası, Çorum’da saha ile birlikte 4 transfer istasyonu ve 1 atık getirme merkezi var. Ayrıca Edirne’de çöp depolama alanı 40 bin m2 iken Çorum’da 71 bin 650 m2’dir. Depolama kapasitesi de Edirne’de 521 bin m3, Çorum’da 1 milyon 248 bin m3’tür. Edirne’de 1000 m2’lik, Çorum’da ise 2431 m2’lik toplama ayrıştırma tesisi vardır.”

BALIKESİR - 80 MİLYON LİRA

KAMYON DA ALDIK

Balıkesir Entegre Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi

TESİSİN “AB Hibe” programıyla yapıldığını anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şu bilgileri verdi: “Tesis 18.5 milyon Euro (80 milyon lira) bütçeyle yapıldı. Bu bütçenin yüzde 76.5 AB, yüzde 9.4 kısmı da Çevre Bakanlığı hibesiyle tamamlandı. Tesis günlük 500 ton civarında mesken atığı bertaraf ediyor. Çöp toplama araçları ve transfer merkezi de yatırımın içinde. Sadece depolama sahası yok. Aktarma tesisleri yapıldı. Tıbbi atığın bertarafı için ayrı tesis kuruldu. 4 TIR, 22 çöp kamyonu ve iş makineleri var. 7 bin 280 konteyner dağıtıldı.”

MANİSA - 110 MİLYON LİRA

ELEKTRİK ÜRETİYORUZ

Manisa Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı

TESİSİN 4 Ekim günü hizmete girdiğini açıklayan Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şu açıklamayı yaptı: “110 milyon liraya mal olan tesis kapasitesi günlük 650 ton, toplamda da 3 milyon ton planlandı. 440 dönümlük araziye inşa edildi. Projede evsel katı atıklar düzenli olarak depolanıyor. Katı atık düzenli depolama sahası; organik ve değerlendirilebilir atıkların ayrı toplanması esasına göre tasarlandı. Ayrıca, tesis 2.4 kwh elektrik üreterek ortalama 8600 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak. Bu rakam gelecekte artacak.”