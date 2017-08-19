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    Belediyelere çifte neşter

    Nuray BABACAN / ANKARA
    19 Ağustos 2017 - 01:41Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 01:41

    İKTİDAR Partisi, il yönetimlerinde başlattığı değişimin bir benzerini belediyeler için uyguluyor. AK Parti, hem bazı belediye başkanlarını hem de belediye yasalarını değiştirecek.

    AK Parti’de referandumdan sonra başlayan çalışmalar, sadece isimlerin değişimiyle sınırlı kalmayacak. Sistemdeki aksaklıkların değiştirilmesi için birden fazla yasa değişimi de gündemde olacak. İktidar Partisi’nin ilk sınavını vereceği, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler, bu yüzden büyük önem taşıyor. Parti, 7 ay sonra yapılacak genel seçimler ve başkanlık seçimlerinin sonuçları için önemli mesaj içerecek bu seçimlerle ilgili olarak üç koldan çalışma yürütüyor.

    BELEDİYE MESAJI İLK MKYK’DA
    Çalışmanın ilkini mevcut belediye başkanlarıyla ilgili tarama oluşturuyor. Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlığı üstlenmesinden sonra yaptığı ilk MKYK toplantısındaki "Hepsine neşter vurulacak" değerlendirmesinden yola çıkarak, çalışma başlattıklarını anlatıyor. Bu çerçevede, AK Parti belediyeleriyle ilgili olarak, “Yönetim yapısı, yatırımlar, imar çalışmaları, seçim vaatleri yerine getirilme performansı, memnuniyet ve güvenirlik” gibi konularda değerlendirmeler yapıldı. Çalışmanın diğer iki ayağını yasal düzenmeler oluşturuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın taslak çalışmalarını yaptığı iki metnin, yeni dönemde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Bunlardan biri, Bütünşehir Yasası olacak. İlçe belediyeleri lehine değişiklik yapılacak. Bu düzenlemenin yanı sıra, tüm yerel yönetim yasalarında genel bir reform gündemde . 

    Etiketler: AK Parti , Yerel yönetimler , gazetehaberleri
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