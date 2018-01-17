Belediyeden üniversite öğrencilerine destek

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, evde kalan üniversite öğrencilerine destek oluyor.

Bir yılda gerçekleştirdiği önemli projelerle vatandaşın takdiri kazanan Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetini toplumun her kesimine ulaştırıyor.

Bu kapsamda Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, Artuklu Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görüp evlerde ikamet eden öğrencilere de katkı sunuyor.

Öğrenci evlerini tek tek dolaşan ekipler, öğrencilerin ihtiyaçları tespit edip gideriyor. Ekipler her öğrenci evine ihtiyacına göre gıda kolisi bırakıyor.

- "Sorun ve ihtiyaçlarına göre çözüm üretiyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, üniversite öğrencilerinin sorunlarını aile şefkatiyle giderdiklerini söyledi.

Kente artık huzurun hakim olduğunu belirten Yaman, velilerden öğrencilerini Mardin'e okumaya göndermelerini istedi. Yaman, gençler için ilk olarak Gençlik Merkezi Bilgi Evi ve Gençlik Merkezi oluşturduklarını kaydetti.

Öğrencilerin dinlerin ve dillerin şehri Mardin'de kendilerini yalnız hissetmediklerini aktaran Yaman, "Artık gençlerin sorunlarını dinleyen ve onların istekleri doğrultusunda projeler üreten bir belediye var. Ekiplerimiz öğrenci evlerini ziyaret ederek gıda kolisi bırakıyor. Gençlerin sorunları not aldıktan sonra gerekli birimlere iletiyorlar. Daha sonra sorun ve ihtiyaçlarına göre çözüm üretiyoruz." dedi.

- Öğrenciler memnun

Öğrenci Mehmet Ace, 3 yıldır yaşadığı Mardin'de ilk defa böyle bir hizmetle karşılaştığını belirterek, "Daha önce böyle bir çalışma yoktu. Yeni belediye yönetimi bu çalışmayı başlattı. Uygulamadan çok memnunuz. Başkan Vekili Yaman'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.