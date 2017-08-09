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Belediyeden kentsel dönüşüm indirimi

İHA
09 Ağustos 2017 - 09:35Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 09:35

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi'de devam eden kentsel dönüşüm uygulamasında binaları inşa eden müteahhitlerin ödemesi gereken 17 çeşitli harcın alınmadığını söyledi.

Melikgazi'de kentsel dönüşüm alanlarında yapılaşmanın hızlanması amacıyla şu anda 3 mahallede 'Müteahhitlere Bazı Harç ve Ücretlerde İndirim' uyguladıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

“Kentsel dönüşüm çalışması yapılan alanlarda konut yapacak olan müteahhitlerden belediye olarak 17 ayrı harç alınmamaktadır. Böylece bu yapıların inşası cazip hale getirilmektedir. İnşaatta yapının inşaat ve kat adeti arttıkça indirim oranları da artmaktadır. Belediyeler açısından bu ücretler önemli gelir kaynakları.

Bir inşaatın başlamasında çeşitli kurum ve kuruluşlar ile meslek odalarına olmak üzere 29 ayrı harç yatırmak zorundadır. Ancak biz belediye olarak 29 harçtan 17 harcı almıyoruz. Bu da kentsel dönüşüm binalarının inşasını yapan müteahhitler için cazip hale gelmektedir. Bizim için önemli olan, bu mahallelerde gecekonduların yerini modern yaşam alanlarının alması ve daha fazla Melikgazili vatandaşımızın rahata kavuşmasıdır.”

 

Etiketler: Kentsel dönüşüm , Müteahhit , Bina
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