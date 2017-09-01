Belediye yaşlı adama ıhlamurlarını teslim edip, özür diledi

Dün, kentin en işlek caddesinde ıhlamur satmaya çalışan Recep Aktaş, zabıtanın ıhlamurlarına el koyması üzerine ağlarken, çevresindekiler zabıtaya tepki gösterdi. Aktaş’ın görüntülerini izleyenler sosyal medyada zabıtaya tepki gösterdi.

Bugün, Sakarya Büyükşehir Beledisi sosyal medya hesabından yaşlı adamdan özür dileyerek, ıhlamurlarınÿ iade edildiğini belirtti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bayram öncesi yapılan rutin zabıta denetimi kapsamında şehir merkezinde seyyar satıcılarla ilgili çalışma yapılmıştır. Şehrimizin en işlek caddesinde seyyar olarak ıhlamur satan Recep amcamız ile zabıta ekiplerimiz arasında hepimizi üzen bir hadise yaşandı.

Dün gece Recep amcamıza ve ailesine derhal ulaşılmış ve ıhlamurları kendisine teslim edilmiştir. Recep amcamıza destek sağlamak için kurulan diyalog neticesinde aile bireyleri sosyal yardıma ihtiyaçları olmadığını belirtmişlerdir.

İlk inceleme sonunda zabıta ekiplerinin olay anında Recep amcamızı rencide edecek sözlü bir davranışının olmadığı görülmüştür. Ancak zabıtanın ıhlamur fidelerine geçice süreliğine el koyması Recep amcanın duygusal olarak kırılmasına neden olmuştur.

Bir bayram arifesinde Recep amcamızı incitmek ve kamuoyunda bu şekilde gündeme gelmek herkesten çok bizleri üzdü. Bu olayla ilgili başta Recep amcamız olmak üzere kalbi incinen tüm vicdan sahibi halkımızdan özür diliyor, hayırlı bayramlar diliyoruz."