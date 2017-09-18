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    Belediye otobüsünü gelin arabası yaptılar!

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 07:31 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 07:31

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde evlenen çiftin gelin arabası belediye otobüsü oldu. Otobüs, yaklaşık bir saatte süslendi.

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde evlenen çiftin gelin arabası belediye otobüsü oldu. Oldukça renkli görüntüler yaşatan otobüs ilgi odağı oldu
    Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan Müslüm Yıldız ile İlknur Yıldız belediye otobüsünü gelin arabası yaptı. Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi'nde yer alan çiçekçide Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, görenlerin şaşkın bakışları arasında gelin arabası olarak süslendi.
    BİR SAAT BOYUNCA OTOBÜSÜ SÜSLEDİLER
    Araç yaklaşık bir saatte süslenirken Murat Kavuret ve Ayhan Kavuret ilk kez bir belediye otobüsünü gelin arabası olarak süslediklerini söyledi. İlginç gelin arabası daha sonra şaşkın bakışlar arasında gelin ve damadı almak için hareket etti.

    Etiketler: son dakika , gelinarabası , belediye otobüsü , haber , haberler
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