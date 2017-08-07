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    Belediye otobüsünde şoföre saldırdılar... Feci dayak

    İHA
    07 Ağustos 2017 - 13:34Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 13:42

    Belediye otobüsü şoförü, bedava binmek isteyenlere engel oldu, feci şekilde darp edildi. Eksik kart basan yolcuları ikaz ettiği için darp edilen otobüs şoförü '5 gün iş göremez raporu aldım. Bugün de karakola ve Adli Tıp Kurumu'na gideceğim. Bizim hayati tehlikemiz var. Orada bıçak ve tornavida saplayabilirdi. Otobüslere koruma istiyoruz' dedi.

    Olay, geçen cuma günü merkez Osmangazi'ye bağlı Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ'ta 5 yıllık şoför olan Metin Aysan (50) 92 numaralı Beşevler-Terminal seferini yapmak için otobüsle yola çıktı.Otobüs Nilüfer'de Kara Fatma durağından 8 yolcu aldı. Şoför Aysan'ın iddiasına göre bu 8 kişiden 3'ü için kart basılmadı.

    Metin Aysan, olayı şöyle anlattı: "Cuma gecesi saat 22.00'da 92 Beşevler-Terminal hattına çıkış yaptım. Kara Fatma durağında 8 yolcu bindi. Otobüse binen 6 kadın ve 2 erkeğin bavulları vardı. Kadınlar orta kapıdan, erkekler ise ön kapıdan bindi. İlk binen özürlü kart çekti. İkinci binen ise 4 kişilik kart bastı. Ben eksik olduğunu söyleyince hakaret etti. İçerideki aileleri şahsı sakinleştirmeye çalıştırdı. Ama sakinleşmeyince aile durakta inmek istedi. İndikten sonra Mihraplı Camii durağına yanaştım. Sonra 4 şahıstan 3'ü bindi. Bir tanesi de kapıyı tuttu. Nasıl kart sorarsın deyip saldırdılar. Şikayetçi olacağım. 5 gün iş göremez raporu aldım. Bugün de karakola ve Adli Tıp Kurumu'na gideceğim. 7 tane kart okutması gerekiyordu. 3 tane eksik okuttu. Bizim hayati tehlikemiz var. Orada bıçak ve tornavida saplayabilirdi. Otobüslere koruma istiyoruz."

    Etiketler: Bursa , belediye otobüsü , dayak
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