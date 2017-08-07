Belediye otobüsünde şoföre saldırdılar... Feci dayak

Olay, geçen cuma günü merkez Osmangazi'ye bağlı Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ'ta 5 yıllık şoför olan Metin Aysan (50) 92 numaralı Beşevler-Terminal seferini yapmak için otobüsle yola çıktı.Otobüs Nilüfer'de Kara Fatma durağından 8 yolcu aldı. Şoför Aysan'ın iddiasına göre bu 8 kişiden 3'ü için kart basılmadı.

Metin Aysan, olayı şöyle anlattı: "Cuma gecesi saat 22.00'da 92 Beşevler-Terminal hattına çıkış yaptım. Kara Fatma durağında 8 yolcu bindi. Otobüse binen 6 kadın ve 2 erkeğin bavulları vardı. Kadınlar orta kapıdan, erkekler ise ön kapıdan bindi. İlk binen özürlü kart çekti. İkinci binen ise 4 kişilik kart bastı. Ben eksik olduğunu söyleyince hakaret etti. İçerideki aileleri şahsı sakinleştirmeye çalıştırdı. Ama sakinleşmeyince aile durakta inmek istedi. İndikten sonra Mihraplı Camii durağına yanaştım. Sonra 4 şahıstan 3'ü bindi. Bir tanesi de kapıyı tuttu. Nasıl kart sorarsın deyip saldırdılar. Şikayetçi olacağım. 5 gün iş göremez raporu aldım. Bugün de karakola ve Adli Tıp Kurumu'na gideceğim. 7 tane kart okutması gerekiyordu. 3 tane eksik okuttu. Bizim hayati tehlikemiz var. Orada bıçak ve tornavida saplayabilirdi. Otobüslere koruma istiyoruz."