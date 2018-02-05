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    Belediye otobüsü çocuk parkına düştü

    İHA
    05.02.2018 - 11:36 | Son Güncelleme:

    Trabzon’da bir belediye otobüsü şoförünün sabaha karşı ilk seferinde ihtiyaç molası için rampada bıraktığı otobüs, aşağıya doğru kayarak çocuk parkına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın sabaha karşı olması ve bu sırada parkta hiçbir çocuğun olmaması faciayı önledi.

    TRABZON’un Ortahisar ilçesindeki Kalkınma Mahallesi’nde ilginç bir kaza yaşandı. Sabah saatlerinde KTÜ Farabi Hastanesi'ne gitmekte olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs şoförünün ihtiyaç molası nedeniyle rampada bırakıldı. Belli bir süre sonra hızlı bir şekilde kaymaya başlayan otobüs iki otomobile çarptıktan sonra reklam panolarını kırarak yolun aşağı kısmında yer alan çocuk parkına düştü. Şans eseri sürücünün, yolcuların ve yoldan geçen vatandaşların olmaması nedeniyle muhtemel bir facia yaşanmadı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, otobüs düştüğü çocuk parkından vinç yardımıyla çıkarıldı. Otobüsün çocuk parkına düşüş anı bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Belediye otobüsü çocuk parkına düştü
    Belediye otobüsü çocuk parkına düştü

    Etiketler: Trabzon , Otobüs , Trafik kazası , son dakika
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