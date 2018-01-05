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    Belediye onardı, özel üniversiteye verildi

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    05.01.2018 - 07:56 | Son Güncelleme:

    Fatih Belediyesi’nin onrarım yaptıktan sonra Bilgi Evi olarak kullandığı ve mülkiyeti İstanbul Veremle Mücadele Cemiyeti’ne ait Cibali’deki eski Verem Savaş Dispanseri binası, 10 yıllığına Medipol Üniversitesi’ne tahsis edildi.

    Belediye onardı, özel üniversiteye verildiBinanın İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü ile İstanbul Verem Savaş Derneği arasında 1 Şubat 2017 tarihinde imzalanan kira kontratı ile üniversiteye devredildiği, CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ’ın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yaptığı başvurusuna gelen yanıt ile ortaya çıktı.

    Sağ, BİMER’e yaptığı başvuruda Cibali Mahallesi Demirhun Çeşmesi Sokak’ta bulunan Cibali Bilgi Evi’nin Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilip edilmediğini ve buna ilişkin Fatih Belediye Meclisi ya da bir encümen kararı olup olmadığını sormuştu. BİMER’den Sağ’a gönderilen cevap yazısında binanın Medipol Üniversitesi’ne kiralandığı bildirildi.

    Belediye onardı, özel üniversiteye verildi
    Hürriyet’e konuşan Hüseyin Sağ, daha önce de Unkapanı’ndaki Tekel Binası’nın da Medipol Üniversitesi’ne verildiğini, çevredeki binaların kamulaştırıldığını öne sürdü. Sağ, “Bu binayı Fatih Belediyesi onardı. Kamu parası harcanarak onarılan bu bina Fatih için Bilgi Evi olarak gerekli. Verem Savaş Derneği neden kendi binasında sağlık hizmeti vermeyip, özel bir üniversiteye tahsis ediyor” dedi.

    Belediye onardı, özel üniversiteye verildi

    Etiketler: Verem Savaş Dispanseri
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