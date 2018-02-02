Belediye çalışma saatleri 2018 – Belediyeler kaçta kapanıyor/açılıyor?

Belediye; il, ilçe, bucak gibi yerleşim yerlerinde sokakların bakımı, temizlik, aydınlatma, su, esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerini gören, başkanı ve üyeleri seçimle gelen, tüzel kişiliği olan örgüttür. Belediyeler, veya genel olarak mahalli idareler kamu tüzel kişiliğine haiz özerk kuruluşlardır. Hiç bir kurum veya Bakanlığa bağlı değillerdir. Sadece İçişleri Bakanlığının çok sınırlı ve kaynağını Kanundan alabilen vesayet denetimine tabidirler.

Belediyelerin başlıca görevleri, kentin altyapısı ile ilgilenmek, çöp toplama, yolların temizlenmesi, itfaiye hizmetleri, zabıta hizmetleri, cadde ve sokak temizliği, halk sağlığını koruma, şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgeler, şehrin ekonomik işleri, okul öncesi eğitim verme, mesleki eğitim kursları düzenleme, kütüphane açma, sağlık hizmetleri, dini görevler, nikah işleri, yurt açma, ucuz konut yapma, ulaştırma, eski tarihi eserleri koruma, kültür merkezi açma, spor alanları yaratma, tiyatro müze ve sinema salonları açmaktır.

Belediyelerin çalışma saatleri, diğer bütün kamu kuruluşları gibi 09:00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 arasıdır. Ancak, bazı vergi ödeme durumlarında çalışma saatleri uzayabilir ve hafta sonu da çalışabilmektedirler. Belediyelerin hepsi hafta sonu ve resmi - dini bayramlarda da kapalıdır.