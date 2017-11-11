Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Belediye bunu yaptı... Bu kadarına pes!

    Belediye bunu yaptı... Bu kadarına pes!

    Hüsnü Ümit AVCI (DHA)
    11.11.2017 - 14:47 | Son Güncelleme:

    Sivas Belediyesi tarafından yaya kaldırımlarına yapılan görme engelli yürüyüş bandı, kaldırım üzerindeki engellere göre şekil alınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Ferhat Yavuz isimli vatandaş "Burada engelli vatandaşlarımızı hiç düşünmeden çalışmışlar. Burada engellilere bildiğin parkur yapmışlar.

    Ferhatbostan Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde Sivas Belediyesi tarafından kaldırım ve yol çalışmaları kapsamında yaya kaldırımlarına yapılan görme engelli bandının şekli şaşkınlığa neden oldu. Görme engellilerin yürümesini kolaylaştırmak için yapılan bantların önüne çıkan trafo ve direkler nedeniyle sıklıkla yön değiştirerek zikzak şeklinde oluşturulduğu görüldü.

    "ENGELLİLER İÇİN PARKUR YAPMIŞLAR"

    Mahalle sakinlerinden Ferhat Yavuz, "Burada engelli vatandaşlarımızı hiç düşünmeden çalışmışlar. Burada engellilere bildiğin parkur yapmışlar. Daha düşünceli olmalarını öneriyorum. Madem yeniliyorsunuz engellileri de düşünmeniz gerekiyor. Düzeltilmesi gerekir’’ dedi. Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri kaldırımların taşeron bir firma tarafından yapıldığını belirterek konu hakkında inceleme yapacaklarını söyledi.

    Belediye bunu yaptı... Bu kadarına pes

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri