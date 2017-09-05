Belediye başkanına ilginç protesto

Çiftlikköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tekin, sitelerine ek ve ilave yapmaklarına izin vermediklerini öne sürdüğü Belediye Başkanı AK Partili Ali Murat Silpagar’ın kendilerini mağdur ettiklerini söyledi.

İlçede bulunan 200 esnafın sanayi sitelerinden yer istediğini belirten Ramazan Tekin, bu ihtiyacı, arazi sıkıntısı nedeniyle karşılayamadıklarını belirtti.

Sanayi sitesine ilaveler yapılabilmesi için Milli Emlaka ait 16 bin 600 metrekarelik araziye talip olduklarını ifade eden Tekin, "Sitemize katmayı düşündüğümüz ek arizi Milli Emlak’a ait. Biz, Milli Emlak’a müracaat ettik. Onlarda yasa gereği araziyi ancak belediyeye satabileceğini söyledi.

Çiftlikköy Belediyesi’ne de teklif sundu. Üç ay içersinde yanıt vermesini istedi. Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar maalesef bu davete yanıt vermedi. Dolaysıyla biz ve esnaf mağdur olduk. Yaptığımız başvurulara belediye başkanı olumlu yanaşmadı. Bizde tepkimizi, site girişinde bulunan ve üzerinde ’Çiftlikköy Sanayi Sitesi’ yazan giriş sütünlarına ’adaletsizliği’ temsilenÿdengesi bozuk terazi koyduk. Umarım bu tepkimiz sonuç verir" dedi.

Çiftlikköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tekin, taleplerini gündeme getirmek için gerekirse tepkilerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.