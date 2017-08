Belediye Başkanı bu kez kendi kızının nikahını kıydı

Sarız İlçesi Belediye Başkanı CHP’li Ömer Faruk Eroğlu'nun ana okulu öğretmeni kızı 21 yaşındaki Gözde, yaşamını Devlet Malzeme Ofisi’nde çalışan 27 yaşındaki Kadir Yıldırım ile birleştirdi. Başkan Eroğlu, kızının nikahını kendisi kıydı.

Kız çocukları konusunda her babanın hassas olduğunu belirten Eroğlu şunları söyledi:

"Tabii benim için rahat bir nikah değildi. Zor oldu. Zorlandım açıkçası. Kız çocukları babalar için ayrı bir şey. İnşallah hep mutlu olurlar. Görevimiz gereği çocuklarımızın mutlu gününde biraz zorlansak da nikahı kıydık. Aynı zamanda anlamlı bir anı da oldu. Her çifte nikahta yönelttiğimiz soruları kendi kızım için de yönelttim. İnsan farklı duygular yaşıyor o an. Hem baba hem de nikah kıyan kişi olmak o an hiç kolay değil. Ben, evlenecek olan ya da evlenen herkese mutluluklar diliyorum. Herkes huzurlu ve mutlu bir aile de birlik içinde, sevgiyle, saygıyla hayatını sürdürsün"