Belçim Bilgin: Şehir hayatından kopamam

◊ Nasıl karar verdin Londra’ya taşınmaya?



- Geçen sene Rodin’le tatildeydik. Yılmaz (Erdoğan) da “Tatlım Tatlım” filminin çekimlerine hazırlanıyordu. Rol aldığım “Kördüğüm” dizisiyle ilgili yapımcılardan bir ricam vardı. Senaryo konuştuğumuzdan farklı bir yöne gidiyordu. Bir anda, karşılıklı anlaşarak bir ortak nokta bulduk. En sonunda da onlardan bana “Tamam Belçim, çıkıyorsun” telefonu geldi. Geçen sene 20 Ağustos’taydı sanırım. Daha öncesinde “Fırsatımız olsa Rodin’le 1 seneliğine bir yere gidebilsek ne güzel olur” diye düşünmüştük. Telefonu kapatınca, hemen Yılmaz’ı aradım. “Yılmaz, biz Rodin’le 1 sene Londra’da kalsak nasıl olur?” diye sordum. Yılmaz zaten çiftlikte, onun için biz ha İstanbul’dayız ha Londra’da, uzaklık olarak bir farkı olmayacak. Yaşamımızı değiştirecek bir durum yoktu.







◊ Yılmaz Erdoğan çiftlik içinde başka bir hayat kurgusunun içinde, sen de daha karakterine uygun bir dünyanın içindesin. Zıt kutupların birbirini çekmesi gibi geliyor bana ilişkiniz. Çok keyifli bir sistem oluşturulmuş gibi sanki...



- Herkes birbirinin alanlarına saygılı olduğu ve birbirlerinin hayallerine destek verdiği sürece güzel. Herkes birbirinin yanında ama farklı farklı yeşerebilir. Bizimki bir ilişki örneğinden çok farklı. Bu kurgulanan bir şey değil. Ben köye gittiğimde de çok mutlu oluyorum. Orası bambaşka bir dünya. Yani toprakla olan ilişki açısından bile bambaşka bir tat veriyor bana. Anne olmak da bunun bir getirisi. Rodin’in okulu, ihtiyaçları dolayısıyla şehir hayatından kopabilecek bir noktada değilim. Aslında çiftlik de tecrit bir hayat gibi değil. Çiftlik acayip kalabalık oluyor her zaman. Sinemanın, hayallerin çok konuşulduğu bir yere dönüştü orası...



◊ Neler yapıyorsun şu sıralar? Film çekiyordun ne oldu ona?



- Başrollerini Halil Sezai ve Ata Berk Mutlu ile paylaştığım “Rüzgar” filminin çekimleri çok yoğundu. Film bitti, “paydos” dedik. 17 Kasım gösterim tarihi.

7YÜZ’DE OYNAYACAĞIM

◊ Yeni projelerinden de bahsedelim biraz...



- İstanbul’da bir dizi çekimim olacak. Ancak bu alternatif bir dizi, internetten yayınlanacak. “7Yüz” adını taşıyan dizide benim oynayacağım bölümün adı “Karşılaştırmalar”. Yönetmenliği yapan isim Ceylan Özgün Çelik.