Belçim Bilgin, Londra'ya temelli mi yerleşecek?

Uniq BKM Mutfak’taki toplantıda başrol oyuncuları Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız objektiflerin karşısına geçti.







BU PROJEDE MEZUN OLDUK



Belçim Bilgin, film için “Çok değerli oyuncularla bir araya geldik. İlk defa film yapıyormuş gibi heyecanlıydık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İyi ki içinde olmuşum dediğim bir iş. Her açıdan enteresan bir film oldu” dedi.

Serkan Altunorak da “Mezun olduk bu projede. Birbirimizi tanıyorduk ama birlikte iş yapmamıştık. Setin ilk gününden son gününe kadar hem eğlendik hem de öğrendik. Elimizden geleni yaptık. Her anıyla benim için çok değerli bir iş oldu” diye konuştu.







2 ŞUBAT’TA VİZYONDA

Akşam yemeğinde bir araya gelen yedi arkadaşın bir oyun oynamaya karar vermeleriyle yaşanan olayları konu alan “Cebimdeki Yabancı” 2 Şubat’ta vizyona girecek.





Temelli gitmem

İngiltere’de yaşayan Belçim Bilgin, dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu şöyle yanıtladı: “Londra’yı seçmemdeki neden Türkiye’ye mesafe olarak yakın olmasıydı. Günübirlik bile olsa geliyorum. Türkiye’den temelli gitmek zaten söz konusu bile olamaz. Dostlarım, ailem, arkadaşlarım, işim hepsi burada. Sadece Rodin’in eğitimi orada gider mi gitmez mi, ona karar vereceğiz. Sonsuza kadar orada olacağım gibi büyük cümleler kurmuyorum.” Bilgin, eşi Yılmaz Erdoğan’ın konuyla ilgili düşünceleri sorulunca “Şahane bir şekilde destekliyor. Tek başıma yürütemezdim zaten. Yardımlaşarak yürütüyoruz bütün süreci” dedi.