Belçim Bilgin, Londra'ya temelli mi yerleşecek?

Uniq BKM Mutfak’taki toplantıda başrol oyuncuları Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız objektiflerin karşısına geçti.
BU PROJEDE MEZUN OLDUK
Belçim Bilgin, film için “Çok değerli oyuncularla bir araya geldik. İlk defa film yapıyormuş gibi heyecanlıydık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İyi ki içinde olmuşum dediğim bir iş. Her açıdan enteresan bir film oldu” dedi.
Serkan Altunorak da “Mezun olduk bu projede. Birbirimizi tanıyorduk ama birlikte iş yapmamıştık. Setin ilk gününden son gününe kadar hem eğlendik hem de öğrendik. Elimizden geleni yaptık. Her anıyla benim için çok değerli bir iş oldu” diye konuştu.
2 ŞUBAT’TA VİZYONDA
Akşam yemeğinde bir araya gelen yedi arkadaşın bir oyun oynamaya karar vermeleriyle yaşanan olayları konu alan “Cebimdeki Yabancı” 2 Şubat’ta vizyona girecek.
Temelli gitmem
İngiltere’de yaşayan Belçim Bilgin, dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu şöyle yanıtladı: “Londra’yı seçmemdeki neden Türkiye’ye mesafe olarak yakın olmasıydı. Günübirlik bile olsa geliyorum. Türkiye’den temelli gitmek zaten söz konusu bile olamaz. Dostlarım, ailem, arkadaşlarım, işim hepsi burada. Sadece Rodin’in eğitimi orada gider mi gitmez mi, ona karar vereceğiz. Sonsuza kadar orada olacağım gibi büyük cümleler kurmuyorum.” Bilgin, eşi Yılmaz Erdoğan’ın konuyla ilgili düşünceleri sorulunca “Şahane bir şekilde destekliyor. Tek başıma yürütemezdim zaten. Yardımlaşarak yürütüyoruz bütün süreci” dedi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün