Belçika’nın Puigdemont ile sınavı

İSPANYA’nın Belçika’ya kaçan ayrılıkçı Katalan lideri Carles Puigdemont için Avrupa çapında tutuklama bülteni çıkarmasının ardından daha öne ETA, PKK, DHKP-C ve FETÖ’ya müsamaha gösteren Belçika’nın şimdi Madrid’in talebi karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
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