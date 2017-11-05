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    Belçika’nın Puigdemont ile sınavı

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 00:58 | Son Güncelleme:

    İSPANYA’nın Belçika’ya kaçan ayrılıkçı Katalan lideri Carles Puigdemont için Avrupa çapında tutuklama bülteni çıkarmasının ardından daha öne ETA, PKK, DHKP-C ve FETÖ’ya müsamaha gösteren Belçika’nın şimdi Madrid’in talebi karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

    Puigdemont’nun Belçikalı avukatı, müvekkilinin sığınma hakkı talep etmeden sınırdışı edilmemesi için mücadele edeceğini söyledi.

    Etiketler: Belçika , gazetehaberleri
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