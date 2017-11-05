Belçika’nın Puigdemont ile sınavı

İSPANYA’nın Belçika’ya kaçan ayrılıkçı Katalan lideri Carles Puigdemont için Avrupa çapında tutuklama bülteni çıkarmasının ardından daha öne ETA, PKK, DHKP-C ve FETÖ’ya müsamaha gösteren Belçika’nın şimdi Madrid’in talebi karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Puigdemont’nun Belçikalı avukatı, müvekkilinin sığınma hakkı talep etmeden sınırdışı edilmemesi için mücadele edeceğini söyledi.