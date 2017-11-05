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    Belçikalı Bakan'dan sert açıklama: Çok ileri gittiler! AB nerede?

    BRÜKSEL (AA)
    05.11.2017 - 20:19 | Son Güncelleme:

    Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, Katalonya'daki bağımsızlık girişiminin ardından İspanyol hükümetinin adımlarına ilişkin, "İspanya çok ileri gitti." dedi.

    Belçika'daki televizyon kanalı VTM Nieuws'e röportaj veren Jambon, Katalonya'ya ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Katalonya'nın İspanya anayasasına göre yasadışı olan bağımsızlık seçimlerinde İspanya polisinin yoğun şiddet kullandığına dikkati çeken Jambon, "İspanya çok ileri gitti." açıklamasında bulundu. Uluslararası toplumun Katalan ayrılıkçılarının adil bir şekilde yargılanıp yargılanmayacağını "dikkatli bir şekilde izlemesi" gerektiğini belirten Jambon, uluslararası hukukun ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üye devletlerin iç hukukundan üstün olduğunu bildirdi. 

    Jambon, Katalonya'daki bağımsızlık girişiminin Katalanlar tarafından "barışçıl" bir şekilde gerçekleştirilmek istendiğini belirterek, "Barışçıl insanlar cezalandırıldı, hükümet üyeleri hapse atıldı. Bu insanların suçu ne?" diye konuştu. 

    Avrupa Birliği'nin (AB) konuya ilişkin sessizliğine de değinen Jambon, "Bu hikayede AB ne rol oynuyor? AB nerede? Kendi üyesinde bu gelişmeler olurken tamamıyla sessiz kalıyor." ifadesini kullandı. 

    Jambon, Polonya ya da Macaristan'da benzer gelişmelerin olması durumunda AB'nin sessiz kalmayacağını düşündüğünü belirtti. 

    Belçika hükümeti olarak Puigdemont hakkında çok fazla yorum yapmama kararı aldıklarını aktaran Jambon, sürecin artık yargıda olduğuna dikkati çekti. Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi üyesi olan Jambon, hiçbir parti üyesinin Puigdemont'la bir araya gelmediğini de bildirdi. 

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