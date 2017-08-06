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    Belçika’dan zehirli yumurta konusunda itiraf

    Deutsche Welle Türkçe
    06 Ağustos 2017 - 10:41Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 10:42

    Belçikalı bir yetkili, özellikle Almanya’yı etkileyen fipronil maddesi bulaşmış yumurtalarla ilgili durumu haziran ayından beri bildiklerini, ancak yolsuzluk soruşturması sebebiyle sessiz kaldıklarını itiraf etti.

    BELÇİKALI bir yetkili, Almanya’da bazı market zincirlerinin zehirli fipronil maddesi bulaşmış yumurtaları toplatmasına ve belirli bir süre yumurta satışını durdurmasına neden olan skandal hakkında konuştu.
    Belçika’nın gıda sağlığı ajansından (AFSCA) Katrien Stragier, Hollanda televizyonu VRT’ye yaptığı açıklamada, zehirli fipronil maddesinin tavukçuluk sektöründe olası bir sorun teşkil ettiğini haziran ayının başından beri bildiklerini söyledi. Bu bilgi kendilerine ulaşır ulaşmaz soruşturma başlattıklarını ifade eden Stragier, olayda bir dolandırıcılık şüphesi gördükleri için durumu savcılığa da haber verdiklerini belirtti.
    Stragier, “O andan itibaren soruşturmanın gizliliği ön plana çıktı. İnsanların kamu sağlığı ile ilgili soruları olduğunu anlıyoruz ve onları da yanıtlamaya çalışıyoruz” dedi.

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    KÜMES HAYVANLARINDA KULLANIMI YASAK
    Fipronil, hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmesi için kullanılan bir böcek ilacı. Fipronil maddesinin tavuklar gibi insanların tüketeceği hayvanlarda kullanımı yasak.
    Dünya Sağlık Örgütü, fipronil maddesini “orta derecede tehlikeli” olarak tanımlıyor ve yüksek miktarlarda tüketildiğinde böbrek, karaciğer ve tiroit bezlerine ciddi etkileri olabiliyor.

    MARKETLER SATIŞI DURDURDU
    Almanya’nın ucuz marketler zinciri Aldi ve Lidl, zehirli fipronil maddesi bulaştığı şüphesiyle yumurta satışını durdurdu. Belçika’da ve Hollanda’da da birçok süpermarket yumurtaları raflardan kaldırırken, Hollandalı yetkililer yapılan testler sonucu 180 işletmeyi kapattı. Hollanda’nın gıda kurumu (NVWA), kapatılan işletmelerden 138’inin kapalı kalacağını belirtti.

    Etiketler: Belçika , böcek ilacı , zehirli yumurta , ALMANYA , HOLLANDA
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