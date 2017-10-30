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    Belçika'da PKK'lılar Türklere saldırdı! Yaralılar var...

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 13:09 | Son Güncelleme:

    Belçika’nın Anvers şehrindeki Türk mahallesinde, terör örgütü PKK sempatizanları yine Türk vatandaşlarını kışkırtıp slogan attı. Kalabalık sakinleştirilemeyince polis özel harekat araya girdi. 40’tan fazla Türk vatandaşı sorguya alınırken, kavgada 1’i polis 4 kişinin yaralı olduğu belirtildi.

    Belçika’da geçtiğimiz gün PKK sempatizanları Anvers şehrindeki Türk mahallesini basıp Türklere saldırmıştı. Saldırının ardından birçok Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. 10’dan fazla yaralının olduğu saldırıda polis araya girip vatandaşları sakinleştirmişti.

    Dün gece tekrar Türk mahallesine gelen PKK sempatizanları yine Türk vatandaşlarını kışkırtıp slogan attı.

    Kalabalık sakinleştirilemeyince polis özel harekatı araya girdi. 40’tan fazla Türk vatandaşı sorguya alınırken, kavgada 1’i polis 4 kişinin yaralı olduğu belirtildi.

    Belçikada PKKlılar Türklere saldırdı Yaralılar var...

    Olaya ilişkin açıklama yapan Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever, “Dış ülkede yaşanan bir sorunun bizim ülkemizde bu kadar olay çıkarmasını kınıyorum, bu olaylar yüzünden şehrimizin güvenliği ve huzuru tehlikede” dedi.

    De Wever, Anvers şehrinde 1 hafta boyunca grup halinde dolaşma yasağı getirmişti.

    Etiketler: Terör , terör örgütü , son dakika
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