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Belçika’da kamu çalışanlarından ‘uyarı’ grevi

AA
10.10.2017 - 12:31 | Son Güncelleme:

Belçika’da kamu çalışanlarının hükümet politikalarını protesto etmek için 24 saatliğine greve gitmesi, ulaşım, okul, posta ve sağlık hizmetlerinde aksamalara neden oldu.

BELÇİKA’da Fransızca konuşan kesimi temsil eden sosyalist sendikanın çağrısıyla greve giden kamu çalışanları arasında ulaşım, posta, hastane, belediye görevlileri ve öğretmenler bulunuyor. Federal hükümetin bütçe kesintisi ve özelleştirme politikalarına karşı çıkan kamu görevlileri, kadrolu yerine sözleşmeli çalışanların işe alınması, emekli maaşlarının artırılmaması ve personel eksikliği nedeniyle artan iş yükünü protesto ediyor.

Grev nedeniyle ulaşım, okul, posta ve hastane hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor. Bazı otobüs ve tramvay hatlarında seferler tamamen dururken, sadece bir metro hattı hizmet verebiliyor. Normal günlerde çok kısa aralıklarla seferlerin bulunduğu metrolar, 15-20 dakikada bir istasyonlara geliyor.
Sendika, 24 saat sürecek kısmi grevin ‘uyarı’ niteliğinde olduğunu, koşullarda düzelme olmaması durumunda çok daha geniş çaplı eylem düzenleyeceklerini bildirdi.

Belçika’da kamu çalışanlarından ‘uyarı’ greviBelçika’da kamu çalışanlarından ‘uyarı’ greviBelçika’da kamu çalışanlarından ‘uyarı’ greviBelçika’da kamu çalışanlarından ‘uyarı’ greviBelçika’da kamu çalışanlarından ‘uyarı’ grevi




Etiketler: Belçika , GREV , kamu personeli , METRO , Tren , Otobüs
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