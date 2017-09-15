Belçika yargısından skandal karar

Aralarında PKK’nın Avrupa yapılanmasının önde gelen isimlerinden olan Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar’ın da bulunduğu 36 kişi ve kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı gerekçesiyle geçen yıl alınan takipsizlik kararı bir üst mahkeme tarafından onandı.



Oysa Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde olan PKK, Belçika tarafından da terör örgütü olarak tanınıyor. 2016’da alınan kararda, “Türkiye’de silahlı mücadele ortamı olması nedeniyle PKK’nın eylemlerinin terör yasaları kapsamında yargılanamayacağına” hükmedilmişti.



Dünkü karar ise Federal Savcılık tarafından yapılan itirazın ardından yapılan değerlendirme sonrası geldi Savcılığın son kararı Yüksek Mahkeme’ye taşıma hakkı bulunuyor.



